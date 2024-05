Ex-Star packt über Reus-Wechselziel aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus kehrt dem BVB im Sommer den Rücken

Marco Reus und Borussia Dortmund gehen im Sommer nach zwölf Jahren getrennte Wege - das steht inzwischen fest. Wohin es den BVB-Routinier zieht, ist noch offen. Ein ehemaliger Profi will mehr wissen.

Samir Nasri, der beim Rückspiel der Dortmunder im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain für den TV-Sender "Canal +" als Experte im Einsatz war, verriet: "Ich habe mit Marco Reus gesprochen. Er sagte, dass er den Fußball zu sehr liebt, um seine Karriere zu beenden und dass er in die MLS gehen wird."

Passend dazu berichtet das seriöse Portal "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, Reus führe bereits Gespräche mit dem MLS-Klub St. Louis City SC.

Dort steht der frühere BVB-Keeper Roman Bürki unter Vertrag. Sportchef ist der ehemalige Torhüter und Weltenbummler Lutz Pfannenstiel, der in Deutschland zuvor als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf sowie im Scouting der TSG 1899 Hoffenheim tätig war.

Der Kontakt zwischen Reus und St. Louis soll sich aber noch im Anfangsstadium befinden. Auf der so genannten "Discovery List", mit der die MLS-Franchises potenzielle Neuzugänge vorab an die Liga melden müssen, tauche der Ex-BVB-Kapitän noch nicht auf, so "The Athletic". Reus habe viele Anfragen vorliegen und erwäge "eine ganze Reihe von Optionen", heißt es.

BVB will Marco Reus zurückholen

Dass ein USA-Wechsel eine davon ist, wird bereits seit längerem gemunkelt. Bürki hatte zuletzt gegenüber "blue Sport" offenbart, er wolle Reus gerne nach St. Louis locken. "Ich probiere alles. Ich schicke ihm immer wieder Nachrichten, wir sind immer in Kontakt", betonte der Schweizer.

Er würde an Reus sogar seine Kapitänsbinde weiterreichen, so die langjährige Nummer eins des BVB. "Ich versuche, ihm das Ganze schmackhaft zu machen. Aber wir sind natürlich nicht die einzige Mannschaft, die Interesse an einem Spieler wie ihm hat."

Reus' Abschied vom BVB soll nur vorübergehend sein. "Sport Bild" schrieb, der Klub wolle ihn im Anschluss an seine aktive Laufbahn als Werbegesicht für den US-Markt sowie für Asien installieren. Dort ist Reus seit jeher der populärste Dortmunder Spieler.