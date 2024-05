Hamann glaubt an BVB-Triumph in der Champions League

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Der BVB steht im Champions-League-Finale

Borussia Dortmund trifft im Champions-League-Finale auf Real Madrid. Der BVB will zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Henkelpott gewinnen. TV-Experte Dietmar Hamann verbreitet Optimismus.

"Ich habe nach den ersten beiden Gruppenspielen ja gesagt, dass die Dortmunder nicht in Europa überwintern werden, weil ich den dritten Platz in der Gruppe sogar unterschrieben hätte. Dann haben sie die Gruppe gewonnen und das hat ihnen ja keiner zugetraut. Das ist eine wunderbare Geschichte", äußerte sich Hamann am Mittwochabend bei "Sky".

Der Vize-Weltmeister von 2002 ergänzte noch vor dem Anpfiff des zweiten Halbfinals zwischen Real Madrid und dem FC Bayern: "Ich habe ein Gefühl, egal wer heute weiterkommt, die packen das jetzt, dass sie den Pokal am 1. Juni holen."

Inzwischen steht fest: Real Madrid heißt der Final-Gegner des BVB. Die Königlichen setzten sich am Mittwochabend mit 2:1 gegen den FC Bayern durch. Das erste Aufeinandertreffen war 2:2 ausgegangen.

Hamann lobt BVB-"Hunger"

Hamann ist vom Dortmunder Champions-League-Gesicht angetan und glaubt an die Schwarz-Gelben. "Was ich da gestern für eine Leidenschaft und einen Hunger gesehen habe, das war herausragend. Ich glaube, dass lassen sie sich schwer nehmen", schwärmte der TV-Experte über den 1:0-Erfolg der Westfalen am Dienstag gegen Paris Saint-Germain.

"Real ist eine richtige Finalmaschine, deswegen gehen sie als Favorit in das Spiel", blickte unterdessen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend im "ZDF" auf das Endspiel im Wembley-Stadion voraus. Auch DFB-Regisseur Toni Kroos sieht seine Madrilenen als Favoriten an.

Chancenlos sieht der 44-Jährige die Schwarz-Gelben aber nicht. "Das Spiel wird sehr intensiv. Aber warum sollte uns nicht das Wunder gelingen? Ich glaube, dass wir genug Waffen haben", betonte Kehl.

Ein einzige Champions-League-Triumph von Borussia Dortmund datiert aus dem Jahr 1997. 2013 ging das Finale gegen den FC Bayern verloren.