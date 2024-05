VfB Stuttgart nimmt wichtigen Zielmarkt in Angriff

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Die Stuttgarter Ito und Haraguchi reisen mit ihren Mitspielern im Sommer nach Japan

Der VfB Stuttgart geht im Sommer in Japan auf Tour, wie der Champions-League-Teilnehmer der kommenden Saison mitteilte. Zwei Testspiele sollen im Land der aufgehenden Sonne stattfinden.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kehrt erstmals seit 1996 nach Japan zurück. Dort agieren die Schwaben vom 26. Juli bis 1. August im Rahmen der "Bundesliga Japan Tour".

Die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß wird Station machen in Kyoto und Hiroshima. Dort werden jeweils auch Testspiele gegen die japanischen Klubs Kyoto Sanga F.C. (28.07.) und Sanfrecce Hiroshima (01.08.) stattfinden.

"Wir freuen uns sehr, dieses Jahr der offizielle Botschafter der Bundesliga in Japan zu sein und gemeinsam mit unseren Partnern und den Partnern der DFL den deutschen Fußball dort vor Ort zu präsentieren", wird Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb der Stuttgarter in einer Mitteilung zitiert.

Klub-Ikone des VfB Stuttgart reist mit

Japan zählt zu den fünf internationalen Zielmärkten des Bundesligisten, seit einigen Jahren betreibt der VfB dort auch eine Fußballschule und organisiert gegenseitige Besuche von Juniorenteams oder Trainerfortbildungen. "Jetzt vollziehen wir im Sommer den nächsten folgerichtigen Schritt, in dem wir einen Teil unserer Saisonvorbereitung in Japan bestreiten werden", so Kasper.

Geplant ist, dass die Spieler des VfB Stuttgart zudem vor Ort an verschiedenen Veranstaltungen von Sponsoren und Partnern teilnehmen.

Vor allem für die japanischen Nationalspieler Hiroki Ito (17 Länderspiele) und Genki Haraguchi (74 Länderspiele) dürfte der Besuch in der Heimat eine besondere Abwechslung in der Saisonvorbereitung darstellen. Unterstützt wird der VfB zudem von Ehrenspielführer Guido Buchwald, Weltmeister von 1990, der insgesamt sechs Jahre in Japan als Spieler, Trainer und Sportdirektor gearbeitet hat.