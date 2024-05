Bericht: FC Bayern heiß auf Brasilien-Juwel

IMAGO/RONALDO BARRETO

Estêvão steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern steht nach einer titellosen Saison voraussichtlich vor einem größeren Umbruch. Teil der Verjüngungskur könnte offenbar ein Top-Talent aus Brasilien werden.

Wie die Journalisten Ben Jacobs und Eduardo Burgos recherchiert haben, befinden sich die Münchner mitten in einem Poker um das Offensivjuwel Estêvão Willian. Der 17-jährige Flügelspieler von Palmeiras soll im Sommer einen Transfer in eine europäische Top-Liga anstreben.

Die Entscheidung werde nach aktuellem Stand zwischen dem FC Chelsea und dem FC Bayern fallen, heißt es. Andere Konkurrenten wie der FC Barcelona, Real Madrid oder Paris Saint-Germain hätten hingegen kaum noch Chancen.

Die Londoner sind in den Gesprächen wohl bereits einen Schritt weiter als der deutsche Rekordmeister.

Mit einer ersten Offerte über 30 Millionen Euro seien die Blues kürzlich beim Klub aus São Paulo abgeblitzt, so der Bericht. Palmeiras erhofft sich angeblich einen Sockelbetrag von 40 Millionen Euro und weitere Bonuszahlungen, die das Gesamtvolumen im besten Fall auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen ließen.

FC Bayern könnte Stars aussortieren

Die Journalisten Jacobs und Burgos erwarten, dass der FC Bayern in den kommenden Wochen nachzieht und selbst ein erstes Angebot für das brasilianische Juwel abgeben wird.

Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet derweil, dass es zwischen dem Rechtsaußen und dem FC Chelsea bereits eine mündliche Einigung gibt. Auf Klubebene sei aber weiter nichts entschieden, so der italienische Insider.

Estêvão hat in der laufenden Saison seine ersten Schritte im Profibereich getätigt. Bei Palmeiras wird er aktuell behutsam als Joker aufgebaut. In 13 Saisoneinsätzen für die erste Mannschaft steht er in der laufenden Spielzeit bei drei Toren und einer Vorlage.

Beim FC Bayern stehen nach der Saison personelle Veränderungen bevor. In der Offensive gelten nur Jamal Musiala und Harry Kane als unantastbar.