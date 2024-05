Basler mit klarer Tuchel-Forderung an FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/joerg Nieberga

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer - Stand jetzt

Der FC Bayern sucht weiter nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Ex-Spieler Mario Basler plädiert dafür, noch einmal bei Thomas Tuchel anzuklopfen.

"Man sieht doch, dass Thomas Tuchel mit dieser Mannschaft international in der Champions League etwas bewegt und erreicht hat", argumentierte Basler während des Halbfinal-Rückspiels zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (2:1) am Mittwochabend bei "Sport1".

Der deutsche Rekordmeister hatte sich bereits im Februar zusammen mit Tuchel darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach der Saison zu beenden. Während der FC Bayern in der Bundesliga und im DFB-Pokal enttäuschte, schafften es die Münchner in der Champions League immerhin bis in das Halbfinale. Hier war nur knapp gegen Real Madrid Schluss.

Er wünsche sich, dass der FC Bayern noch einmal das Gespräch mit Tuchel sucht. "Vielleicht sagt Thomas ja auch von sich aus, es ist zu viel passiert. Aber ich muss es doch zumindest mal probieren", forderte der TV-Experte.

FC Bayern: Stefan Effenberg glaubt nicht an Rolle rückwärts

Stefan Effenberg glaubt nicht, dass die Bosse an der Säbener Straße eine Kehrtwende prüfen werden.

"Fakt ist: Tuchel hat die Mehrheit der Mannschaft auf jeden Fall hinter sich. Aber da gibt es ja eine Führungsetage, die es vor Wochen anders eingeschätzt und eingestuft hat. Sie sind dann zu dem Entschluss gekommen zu sagen, wir beenden die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. Dann steht das Wort bei Bayern München auch. Da wird nicht zurückgerudert", reagierte der 55-Jährige auf den Basler-Vorschlag.

Der FC Bayern hatte sich im Rahmen seiner Trainer-Suche in den vergangenen Wochen Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (deutsche Nationalmannschaft) und Ralf Rangnick (österreichische Nationalmannschaft) eingehandelt. Der weiße Rauch lässt an der Säbener Straße noch auf sich warten.