Geraerts-Aus? Schalke-Boss kündigt Gespräch an

IMAGO/Revierfoto

Bleibt Karel Geraerts Trainer beim FC Schalke 04?

Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, hat ein Treffen mit Cheftrainer Karel Geraerts angekündigt, in dem über die gemeinsame Zukunft gesprochen werden soll. In trockenen Tüchern scheint der Verbleib des Belgiers in Gelsenkirchen nicht zu sein.

"Karel Geraerts hat Vertrag für die kommende Saison", hob Schalke-Vorstandschef Matthias Tillmann im Gespräch mit "WAZ" zunächst das Offensichtliche hervor. Doch die Frage ist vielmehr, ob der Cheftrainer seinen Vertrag auch erfüllt. "Natürlich gehe ich davon aus, dass er bleibt", so der 40-Jährige.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, nach denen Karel Geraerts seine Zelte beim Revierklub im Sommer abbrechen wird, um erneut in seiner Heimat arbeiten zu können. Belgische Medien hatten berichtet, dass er Top-Kandidat in Brügge sei, wo er Profi wurde, zweimal spielte und wo seine Familie lebt.

Tillmann verriet nun, dass bald ein Austausch zwischen Klubführung und Trainer stattfinden soll, um letzte Zweifel zu beseitigen: "Wir werden schauen, was wir uns vorstellen, was Karel sich vorstellt."

Saison-Analyse beim FC Schalke 04 angekündigt

Geraerts hatte zuletzt angedeutet, sich einen Verbleib beim Krisenklub durchaus vorstellen zu können. "Wenn wir auf derselben Seite stehen, sehe ich keine großen Probleme", sagte der Belgier. "Ich habe ja auch noch Vertrag und ich bin gerne hier. Man weiß, was im Fußball passieren kann. Aber die Organisation hier ist sehr professionell, die Fans sind sehr leidenschaftlich. Viel bessere Voraussetzungen kannst du als Trainer nicht haben."

Der Bundesliga-Absteiger der Vorsaison kämpfte in der laufenden Spielzeit lange gegen den Gang in die 3. Liga. Neben dem Gespräch mit dem Trainer wird es auf Schalke daher auch eine vollumfängliche Analyse geben, bestätigte Vorstandschef Tillmann: "Jetzt, wo der Klassenerhalt geschafft ist, setzen wir uns zusammen. Wir werden analysieren, warum wir unsere Ziele nicht erreicht haben."

Man müsse auf Schalke "ehrlich" sein, so der seit Anfang des Jahres verantwortliche Klubboss: "Mit dem Klassenerhalt als Ziel sind wir nicht in die Saison gegangen. Wir haben uns deutlich mehr versprochen."