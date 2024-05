Medien: Eberl gibt bei Trainer-Kandidat nicht auf

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Max Eberl und Co. suchen den neuen Trainer des FC Bayern

Dem FC Bayern steht nach der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren im Sommer ein Umbruch ins Haus. Die ungeklärte Trainer-Frage schwebt weiterhin über allem. Sportvorstand Max Eberl soll bei einem Kandidaten nicht aufgeben.

Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, ist Eberl ein Fan von Roberto De Zerbi. Der Name des 44-Jährigen geistert schon seit mehreren Wochen durch die Säbener Straße. Jedoch deutete der Italiener zuletzt einen Verbleib bei Brighton & Hove Albion an.

"Ich möchte gerne in Brighton bleiben, weil ich meine Spieler, die Stadt, meinen Verein und meine Fans liebe", sagte De Zerbi gegenüber "Sky Sports". Er habe "den Fans bereits bei einem Treffen mitgeteilt, dass ich den Verein nicht wechseln werde. Wenn ich glücklich bin, gibt es keinen Klub, der mich dazu bringen kann, das Team zu wechseln - ich möchte meine Leidenschaft behalten", führte der Coach aus.

Die komplizierte Trainersuche des FC Bayern

Hat der FC Bayern somit keine Chance auf De Zerbi?

Laut "Bild" will Eberl beim 44-Jährigen noch nicht aufgeben. Der Sportvorstand möchte demzufolge noch einmal bei De Zerbi anklopfen, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten. Im Klub seien sich die Verantwortlichen derweil noch nicht sicher, ob der Brighton-Mann die richtige Lösung wäre, heißt es weiter.

Der FC Bayern hatte sich im Februar mit Thomas Tuchel auf eine Trennung im Sommer verständigt.

Die Münchner klopften anschließend mehrere Kandidaten ab. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (deutsche Nationalmannschaft) und Ralf Rangnick (österreichische Nationalmannschaft) entschieden sich allerdings allesamt für einen Verbleib bei ihren aktuellen Arbeitgebern.

Die Suche dauert an der Säbener Straße somit noch an. Zuletzt nahmen die Gerüchte, wonach Hansi Flick zum FC Bayern zurückkehren könnte, wieder an Fahrt auf.