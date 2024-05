Wechsel zu Real Madrid schon arrangiert? Davies reagiert

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Alphonso Davies (l.) verhandelt mit dem FC Bayern einen über einen neuen Vertrag

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern wird seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Nach der Niederlage seiner Münchner im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bezog er zu den Gerüchten Stellung.

Im Estadio Santiago Bernabeu waren am Mittwochabend viele Augen vor allem auch auf Alphonso Davies gerichtet.

Immer wieder wird der Linksverteidiger des FC Bayern als möglicher Sommer-Transfer von Real Madrid gehandelt, noch immer ist seine Zukunft in München unklar. Das ihm vorliegende Angebot des deutschen Rekordmeisters zur Verlängerung hat der 23-Jährige bislang nicht angenommen.

Nach der Partie wurde Davies auf einen möglichen Wechsel zu den Königlichen angesprochen. "Mein Berater spricht zurzeit mit Bayern", zitiert Transfer-Experte Fabrizio Romano den Außenverteidiger beim Kurznachrichtendienst X. Davies schob hinterher: "Was immer auch passiert, ich bin Bayern sehr dankbar."

Eine der ersten Aufgaben des im Frühjahr dazugestoßenen Sportvorstand Max Eberl war es, die zuvor pausierten Gespräche mit dem Davies-Lager über einen neuen Vertrag wieder aufzunehmen. Mitte März bestätigte er, dass man dem Außenbahnspieler ein Angebot vorgelegt hat, daraufhin hatte Davies' Berater öffentlich seinen Unmut über eine angebliche Deadline geäußert.

Davies scheidet mit dem FC Bayern aus: "Dann bestrafen sie dich"

Ausgerechnet der Kanadier war es nun im Champions-League-Halbfinale, der die Gäste in der 68. Minute mit einem sehenswerten Rechtsschuss in Führung brachte. Erst durch einen späten Doppelschlag von Joker Joselu (88., 90.+2) konnte Real Madrid die Niederlage abwenden und ins Endspiel von Wembley einziehen.

"Der Moment war großartig, ich konnte mein erstes Champions-League-Tor erzielen und das auch noch gegen ein Team wie Real Madrid", sagte Alphonso Davies im Gespräch mit Juventus-Legende Alessandro Del Piero für "CBS Sports" zu seinem Tor: "In dem Moment habe ich es genossen. Doch am Ende haben wir es nicht ins Finale geschafft, nur das ist jetzt in den Köpfen."

Real Madrid sei keine Mannschaft, die aufgibt. "Wenn man 1:0 führt, reicht das nicht. Du darfst denen keinen Raum lassen. Dann bestrafen sie dich." Davies bescheinigte seinem FC Bayern eine "gute Leistung", man sei "hochmotiviert" in das Rückspiel gegangen.