Erneuter Sommer-Flirt zwischen FC Bayern und Palhinha?

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Joao Palhinha stand im vergangenen Jahr dicht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Im vergangenen Sommer scheiterte ein Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern spektakulär. Schon bald könnte wohl wieder neue Bewegung in die Personalie kommen.

"Über Joao Palhinha wurde im letzten Sommer viel geschrieben, als er kurz davor stand, Fulham zu verlassen, und ein Wechsel zu den Bayern erst spät scheiterte", erklärte Transfer-Reporter Fabrizio Romano bei "CaughtOffside".

Der italienische Journalist wagte eine vorsichtige Prognose. "In den letzten Wochen und Monaten ist es ruhig geworden, und obwohl jetzt nichts passiert, erwarte ich, dass bald wieder Bewegung in diese Geschichte kommt", so Romano.

Deal zwischen FC Bayern und FC Fulham platzte

Er rechne damit, "dass Palhinha einer ist, den man im Auge behalten muss, also lasst uns sehen, wer der nächste Bayern-Trainer sein wird, denn das könnte wichtig sein, um zu verstehen, ob sie es noch einmal mit Palhinha versuchen werden oder nicht", analysierte der Transfer-Insider die Situation rund um den defensiven Mittelfeldspieler.

Thomas Tuchel hatte sich beim FC Bayern in der Vergangenheit eine sogenannte "Holding Six" gewünscht. Palhinha war der auserkorene Kandidat, weilte am Deadline Day der letzten Sommer-Transferphase sogar schon in München. Doch der anvisierte Deal zwischen dem FC Bayern und FC Fulham platzte auf der Zielgeraden.

FC Bayern: Aleksandar Pavlovic etabliert sich im Mittelfeld

Palhinha unterzeichnete in London daraufhin einen neuen Vertrag bis 2028. Der FC Fulham erklärte in Person von Sportdirektor Tony Khan jedoch, dass die Tür bei einem entsprechenden Angebot grundsätzlich nicht verschlossen sei.

Ob Palhinha, der ebenfalls beim FC Liverpool gehandelt wird, im Sommer erneut beim FC Bayern in den Fokus rückt, bleibt abzuwarten.

Der erst 20 Jahre alte Aleksandar Pavlovic hat sich beim deutschen Rekordmeister in den letzten Wochen als vielversprechende Zukunftsoption für die Sechser-Position entwickelt.