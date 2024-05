"Unglücklich": NHL-Star leidet mit dem FC Bayern

Maximilian Haupt, dpa

Bayern-Fan Nico Sturm ist über das Münchner Aus in der Königsklasse unglücklich

Das bittere Aus des FC Bayern München in der Champions League sorgt auch einen Tag später bei einem Teil der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für Kummer.

"Als Bayern-Fan bin ich natürlich unglücklich", sagte NHL-Profi Nico Sturm. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor bei Real Madrid durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 und schied aus der Königsklasse aus.

"So ist das im Sport. In einem K.o.-Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Das ist so auf diesem Level", erklärte der Stürmer der San Jose Sharks.

Nach einem Abendessen im Spielort Ostrava sah der Eishockey-Vizeweltmeister mit der kompletten Mannschaft das Halbfinal-Rückspiel.

"Bitter, bitter", sagte NHL-Keeper Philipp Grubauer, der aus dem bayerischen Rosenheim stammt. "Es wäre geil gewesen, wenn Bayern gegen Dortmund im Finale gespielt hätte."

Für die deutschen Eishockey-Cracks geht am Freitag (16:20 Uhr) mit dem Spiel gegen die Slowakei die WM in Ostrava los.