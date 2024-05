Schalke-Torjäger Terodde verkündet Karriereende

IMAGO/Steinbrenner

Simon Terodde beendet seine Karriere

Der FC Schalke 04 verliert seinen Kapitän: Simon Terodde beendet am Saisonende seine Profi-Karriere. Das bestätigten Spieler und Verein am Donnerstagmittag offiziell.

"Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich. Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen, ich habe es geliebt vor ausverkauftem Haus zu spielen. Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen die ich unglaublich vermissen werde", erklärte Terodde in einem Statement in den Sozialen Medien.

Der Mittelstürmer kann auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Terodde spielte für den MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV und seit der Saison 2021/22 beim FC Schalke 04. Der 36-Jährige ist mit 177 Treffern der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga.

"Genereller Rat an alle Trainer, Kaderplaner oder Sportdirektoren - der Mittelstürmer (9er) ist unglaublich wichtig, macht Mitspieler besser, entscheidet Spiele! Ihr müsst ihn pflegen und schätzen", schrieb Terodde in seinem Rücktrittsstatement.

Simon Terodde feiert Klassenerhalt mit FC Schalke 04

Mit 36 Jahren sei "der richtige Moment, den Platz für Jüngere freizumachen. Es fühlt sich richtig und gut an", beschrieb der Schalke-Star.

"Aufstiege, Abstiege, Klassenerhalt - jede Saison emotional am Limit zu spielen hat auch bei mir Spuren hinterlassen und deshalb kann ich guten Gewissens den Fußballplatz als Aktiver verlassen", so Terodde.

Terodde hatte mit dem FC Schalke 04 am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt gemacht.

"Für diese ganzen Erfahrungen bin ich unfassbar dankbar und freue mich diese bald weiterzugeben. In welcher Rolle wird man sehen, erstmal muss ich alles sacken lassen und freue mich auf die Zeit mit der Familie", erklärte er.