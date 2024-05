Spanische Zeitung spekuliert über Kroos-Hammer

IMAGO/Pablo Morano

Der Vertrag von Toni Kroos läuft bei Real Madrid im Sommer aus

Toni Kroos zählt zu den wichtigsten Spielern im mit Stars besetzten Kader von Champions-League-Finalist Real Madrid. Nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern macht nun aber das Gerücht die Runde, dass der deutsche Nationalspieler die Königlichen im Sommer womöglich verlässt.

DFB-Star Toni Kroos hat sich nach dem spektakulären und turbulenten Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern verdächtig verhalten, urteilt die spanische Zeitung "Marca", die sogleich spekulierte, dass der 34-Jährige seinen womöglich letzten Champions-League-Abend im ehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu erlebte.

Denn: Statt mit den anderen Real-Profis den 2:1-Sieg in der Kabine zu feiern, war Kroos mit seiner Familie im Rund des Stadions geblieben.

Da die Fans das Bernabeu zu jenem Zeitpunkt bereits verlassen und die Feierlichkeiten nach draußen verlegt hatten, konnte Kroos den Moment ganz im Kreis seiner Familie genießen. Zunächst saß er auf der Bank, dann ging er noch einmal aufs Spielfeld. "Das Bild, die Körpersprache von Kroos, sah nach Abschied aus, obwohl wir vorerst nur darüber spekulieren können", heißt es in der "Marca".

Toni Kroos hat mit Real Madrid alles gewonnen

Bei Real Madrid läuft der Vertrag des Mittelfeld-Regisseurs im Sommer aus. Ob er diesen noch einmal verlängert und somit in eine elfte Spielzeit bei den Königlichen geht, hat er stets offen gelassen.

Kroos, der im vergangenen März sein Comeback für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hatte, will sich Zeit lassen. "Das haben wir ja auch letztes Jahr relativ spät entschieden und relativ spät dann auch kommuniziert", erklärte er damals auf einer Pressekonferenz. Zugleich betonte er, dass er sich aktuell "noch in einem Entscheidungsprozess" befinde.

Der Weltmeister von 2014 war nach dem Gewinn des WM-Titels in Brasilien für 25 Millionen Euro vom FC Bayern in die spanische Hauptstadt gewechselt. Dort gewann er vier Mal die spanische Liga und einmal Pokal. Den Henkelpott hielt er mit den Königlichen ebenfalls vier Mal in den Händen, zudem holte er den Titel mit dem FC Bayern im Jahr 2013. Im Finale gegen den BVB winkt ihm nun der sechste Champions-League-Sieg seiner Karriere.