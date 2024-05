Geldregen? BVB vor kurioser Bellingham-Situation

IMAGO/Juan Carlos Cardenas

Real-Star Jude Bellingham hat dem BVB bereits viel Geld eingebracht

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League gegen Real Madrid - zumindest in finanzieller Hinsicht - vor einer Win-Win-Situation, und zwar selbst im Falle einer Niederlage. Bedanken können sich die BVB-Verantwortlichen in dieser Hinsicht bei sich selbst und bei Ex-Dortmunder Jude Bellingham.

"Jetzt müssen wir das scheiß Ding auch holen": Diese Worte von Marco Reus nach dem Einzug von Borussia Dortmund ins Finale der Champions League hallen weiter nach. Keine Frage: Beim BVB lechzt man nach dem Triumph in Wembley, will unbedingt die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen, wenn es am 1. Juni gegen Real Madrid geht.

Nimmt man die sportlichen Ambitionen aber mal beiseite, dann befindet sich der Bundesligist in finanzieller Hinsicht in einer äußerst kuriosen wie ebenso bequemen Lage.

Gewinnt der BVB nämlich das Finale, fließen 20 Millionen Euro als Siegprämie vom Konto der UEFA auf das der Dortmunder. Verliert die Borussia allerdings, wären es zwar "nur" 15,5 Millionen Euro für Platz zwei. Die im Vergleich zum Erfolg fehlenden Millionen würden dann allerdings auf anderem Wege zum BVB wandern.

Denn wie "Bild" berichtet, bringt Ex-BVB-Profi Jude Bellingham, der im letzten Sommer für den Basispreis von 103 Millionen Euro ausgerechnet an den kommenden Finalgegner Real Madrid verkauft wurde, seinem früheren Klub eine Extrazahlung ein, wenn die Königlichen das Champions-League-Endspiel gewinnen. Alles in allem sollen das fünf Millionen Euro sein.

BVB vor Wiedersehen mit Bellingham

Doch damit nicht genug: Angenommen, Bellingham überzeugt auch im Finale und wird ins All-Star-Team berufen, würde das nochmals rund zwei Millionen Euro mehr auf dem BVB-Konto bedeuten, wie das Boulevard-Blatt erfahren hat.

Die Dortmunder Verantwortlichen scheinen also im letzten Sommer weitsichtig verhandelt zu haben.

Belllingham selbst freut sich auf das Duell mit seinem früheren Verein, für den er zwischen 2020 und 2023 insgesamt 132 Mal auflief und 24 Tore (und 25 Vorlagen) erzielte.

"Es ist verrückt, ich kann es nicht glauben. So konnte es nur passieren. In meinem ersten Finale spiele ich in England gegen Dortmund. Respekt an sie, sie haben ihren Platz im Finale verdient. Es wird nett sein, ein paar alte Freunde zu sehen", sagte der 20-Jährige bei "DAZN" über das Wiedersehen mit dem BVB.

Unabhängig von den Spekulationen um den potenziellen Millionenregen durch Bellingham dürften die Dortmunder sich aber wohl am meisten über 20 Millionen Euro Siegprämie und den Henkelpott freuen.