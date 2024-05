Guineas Fußballer lösen letztes Olympia-Ticket

AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Moriba (r.) schießt Guinea zu Olympia

Guinea hat das letzte Ticket für das olympische Fußball-Turnier der Männer in Frankreich gelöst. Die Mannschaft gewann das Play-off-Spiel gegen Indonesien im französischen Clairefontaine mit 1:0 (1:0). Damit stehen alle 16 Olympia-Teilnehmer fest.

Ilaix Moriba, der derzeit von RB Leipzig an den FC Getafe ausgeliehen ist, erzielte den Siegtreffer per Elfmeter (29.). Deutschland, 2016 in Rio noch im Finale, hatte Olympia durch das Vorrunden-Aus bei der U21-EM 2023 verpasst.

Das Turnier findet in Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza und St. Etienne statt, das Finale am 9. August im Pariser Prinzenpark. Die Gruppenphase beginnt bereits am 24. Juli, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnungsfeier. Jedes Team darf nur drei Spieler nominieren, die vor dem 1. Januar 2001 geboren sind.

Die Gruppen des olympischen Fußball-Turniers:

Gruppe A: Frankreich, USA, Guinea, Neuseeland

Gruppe B: Argentinien, Marokko, Irak, Ukraine

Gruppe C: Usbekistan, Spanien, Ägypten, Dominikanische Republik

Gruppe D: Japan, Paraguay, Mali, Israel