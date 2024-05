Sextett auf Streichliste von Eintracht Frankfurt

IMAGO/Jan Huebner

Im Kader von Eintracht Frankfurt wird es so einige Änderungen geben

Eintracht Frankfurt steht im Sommer ein größerer Umbruch bevor. Ein Medienbericht hat nun enthüllt, welche derzeit verliehenen Spieler keine Chance auf einen Platz im SGE-Kader für 2024/25 haben. Gleich sechs Stars sind betroffen.

Für Eintracht Frankfurt ist vor den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen noch alles drin. Mit etwas Glück reicht es sogar für die Qualifikation für die Champions League, die Europa League ist - Stand jetzt - wahrscheinlich, auch die Conference League oder gar ein Verpassen des Europapokals ist möglich.

So oder so: Im Hintergrund arbeiten die SGE-Bosse rund um Sportvorstand Markus Krösche bereits am Kader für die kommende Saison. Wer steht Coach Dino Toppmöller dann zur Verfügung? Gleich elf Leihspieler haben die Frankfurter derzeit bei anderen Klubs geparkt. Doch wie "Bild" erfahren hat, soll ein halbes Dutzend davon nicht mehr in die Hessenmetropole zurückkehren.

Auf der Streichliste des aktuellen Tabellensechsten steht demnach unter anderem Jérôme Onguéné. Der Verteidiger, der bei Servette FC derzeit keine Rolle mehr spielt, soll trotz seines noch bis 2027 datierten Vertrages nicht mehr nach Frankfurt zurückkehren.

Gleiches gilt für Youngster Antonio Foti. Der zentrale Mittelfeldmann, der aus der Frankfurter Jugend stammt, konnte sich auf seiner Leihstation bei Hannover 96 nicht durchsetzen, war in der Rückrunde noch gar nicht gefragt. Er muss sich dem Bericht nach einen neuen Klub suchen.

Eintracht Frankfurt hofft auf Millionen aus Köln

Anders sieht es bei Kristijan Jakic aus, dieser blüht beim FC Augsburg auf. Die Fuggerstädter wollen den 26-Jährigen offenbar auch für die hinterlegte Kaufoption verpflichten und dafür 5,5 Millionen Euro zur Eintracht überweisen, wo seine Dienste nicht mehr gefragt sind.

Auch Jens Petter Hauge wird weiter bei Bodø Glimt bleiben, sein Leihvertrag bei den Norwegern ist noch bis zum Winter datiert. Danach scheint wohl ein Verkauf realistisch.

Talent Paxten Aaronson wird laut "Bild" ebenfalls nicht im Sommer zurückkehren. Der 20-Jährige soll nach dem Abschied von Vitesse Arnheim zu einem besseren Klub verliehen werden und noch ein weiteres Jahr auf Leihbasis Erfahrungen sammeln.

Definitiv fest steht derweil wohl der Abschied von Faride Alidou. In Frankfurt hofft man, dass die Kölner die Kaufoption für Alidou ziehen, für ihn sei kein Platz mehr, heißt es. Rund drei Millionen Euro soll der Offensivmann einbringen.