Hertha-Wunschliste für die Bundesliga-Rückkehr enthüllt

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Christopher Antwi-Adjei (m.) vom VfL Bochum wird bei Hertha BSC gehandelt

Nach einer durchwachsenen Spielzeit peilt Hertha BSC in der kommenden Saison die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. Dafür müssen die Berliner ihren Kader im Sommer aber noch auf einigen Positionen verstärken. Nun sind drei Namen durchgesickert, die bei der Alten Damen auf der Wunschliste stehen sollen.

Vor Kurzem sprach Hertha-Trainer Pal Dardai über die Mission Wiederaufstieg. "Es wäre ein Riesen-Schritt, wenn dieser Kader zusammenbleibt. Das ist die Aufgabe des Vereins. Dann holst du noch drei bis vier Spieler, Spezialisten für diese Liga – dann hast du eine realistische Chance, aufzusteigen", erklärte der Ungar, dessen Zukunft beim Hauptstadtklub weiterhin offen ist.

Die "Bild" berichtet nun, dass die Alte Dame drei Spieler aus der 1. und 2. Bundesliga ins Visier genommen hat, die diesem Profil entsprechen. Der Boulevardzeitung zufolge sollen Robin Heußer von Wehen Wiesbaden, Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum und Emmanuel Iyoha von Fortuna Düsseldorf auf der Liste von Herthas Kaderplaner Timon Pauls stehen.

Drei Profis auf der Wunschliste von Hertha BSC

Heußer wäre demnach wohl der direkte Ersatz für Leihgabe Aymen Barkok, der aller Voraussicht nach im Sommer nach Mainz zurückkehren und nicht fest verpflichtet wird. Bei Wehen Wiesbaden überzeugte der 27-Jährige in dieser Spielzeit mit acht Torvorlagen. Zudem ist der ehemalige Nürnberger im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Dank des im Juni auslaufenden Vertrages wäre er ablösefrei zu haben.

Ebenfalls ablösefrei könnte laut "Bild" auch Antwi-Adjei aus dem Ruhrpott in die Hauptstadt wechseln. Der 30-Jährige kommt in dieser Saison beim VfL Bochum nicht über seine Rolle als Offensiv-Joker hinaus. In 24 Bundesligapartien gelangen ihm immerhin ein Tor und zwei Vorlagen.

Eine Ablöse kosten würde hingegen Iyoha. Der Linksverteidiger ist aus der Startelf der Fortuna mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Das Problem für die Hertha: Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler verlängerte erst kürzlich in der Landeshauptstadt bis 2026. Ein Transfer dürfte somit in weite Ferne gerückt sein.