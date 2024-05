"Bayer Leverkusen bleibt unzerstörbar"

IMAGO/Jerry Andre

Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa League

Bayer Leverkusen hat es geschafft: Die Mannschaft von Xabi Alonso hält nach dem 2:2 gegen Rom in der Europa League seine Triple-Träume aufrecht. In der internationalen Presse war aber vor allem die Ungeschlagen-Serie das große Thema nach dem Halbfinal-Rückspiel. Die Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Erst Slapstick-Eigentor, dann Last-Minute-Ausgleich: Bayer erreicht EL-Finale. Nach dem 2:0 in Rom verspielte Bayer zu Hause zunächst den Vorsprung, ein Slapstick-Eigentor aber brachte die Werkself zurück. Bayer steht im Europa-League-Finale - und rettete in der Nachspielzeit auch noch die eigene Ungeschlagen-Serie."

RTL: "Wahnsinn in letzter Sekunde! Leverkusen rettet Serie - und steht im Finale. Ihr seid doch komplett verrückt! Was für ein wahnsinniges Spiel! Erneut rettet sich Leverkusen in letzter Sekunde – und steht tatsächlich im Finale der Europa League!"

FAZ: "Spätes 2:2 gegen AS Rom: Leverkusen nach Drama im Europa-League-Finale. Bayer bleibt auch im 49. Spiel in Serie ungeschlagen nach einem ganz späten Tor. Leverkusen steht nach einem 2:2 im Rückspiel gegen die AS Rom im Endspiel der Europa League. Dort wartet Atalanta Bergamo."

Bild: "Lange drohte das Aus, aber Alonso im Finale: Leverkusen-Drama! Der Triple-Traum lebt. Leverkusen spielt gegen Rom im Halbfinal-Rückspiel der Europa League 2:2, bleibt damit auch im 49. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen."

Express: "Last-Minute-Leverkusen schlägt wieder zu! Ungeschlagen-Rekord gebrochen: Bayer steht im EL-Finale."

Süddeutsche Zeitung: "Zwei Elfer und ein Eigentor: Leverkusen nach 2:2 im Finale. Dass Bayer Leverkusen noch um den Einzug ins Europa-League-Finale zittern muss, hätte kaum jemand gedacht. Es reicht für die Reise nach Dublin - nach einem kuriosen Spielverlauf."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Roms Illusion verschwindet 8 Minuten vor Schluss: Von 0:2 auf 2:2 zieht Leverkusen ins Finale. In der BayArena gehen die Giallorossi dank zweier Elfmeter von Paredes in Führung, doch in der 82. Minute friert Mancinis Eigentor De Rossi ein."

Corriere dello Sport: "Die Roma scheitert im Halbfinal-Rückspiel der Europa League mit einem 2:2 gegen Bayer Leverkusen, nach der 0:2-Niederlage vor einer Woche in der Hauptstadt. De Rossis Giallorossi waren mit zwei Toren Vorsprung dicht vor dem Comeback gegen die Deutschen von Xabi Alonso, die sich für das Europa-League-Finale in Dublin qualifiziert hatten, das für den 22. Mai gegen Atalanta geplant ist."

La Repubblicca: "Ein Bock von Svilar zerstört die Giallorossi. Die Deutschen im Europa-League-Finale gegen Atalanta. Das Team von De Rossi hatte die 2:0-Führung aus dem Hinspiel dank zweier Elfmeter von Paredes zunichte gemacht. Dann begünstigte der Fehler des Torwarts Mancinis Eigentor. Stanisic glich kurz vor Schluss aus."

Tuttosport: "Enttäuschung in Rom nach dem langen Hoffen. Das Team von Xabi Alonso, das im Hinspiel im Olimpico mit 2:0 gewonnen hatte, trennte sich im Rückspiel in Deutschland mit 2:2 und sicherte sich den Einzug ins große Finale. Eine große Enttäuschung für die Giallorossi von De Rossi, denen es gelungen war, mit zwei Toren in Führung zu gehen und den Spielstand zwischen Hin- und Rückspiel auszugleichen, dann aber in den letzten Minuten der regulären Spielzeit verspottet wurden."

Spanien

Marca: "Bayer Leverkusen bleibt unzerstörbar. Das Team von Xabi Alonso erreichte nicht nur das Finale der Europa League, sondern konnte in der 97. Minute auch den ungeschlagenen Rekord halten und ein mit 0:2 verlorenes Spiel ausgleichen (dieses Ergebnis hätte dazu geführt, dass es gegen Roma in die Verlängerung geht). Seit der Niederlage am letzten Spieltag der letzten Bundesliga-Saison, am 23. Mai 2023, gegen Bochum vor knapp einem Jahr haben sie nicht mehr verloren. Und in dieser langen Zeit haben sie 49 offizielle Spiele ohne Niederlage überstanden, was die längste Serie seit Bestehen europäischer Wettbewerbe darstellt."

AS: "Die Xabineta (neuer Spitzname für Bayer Leverkusen) ist unsterblich."

Mundo Deportivo: "Leverkusen bleibt dem Wahnsinn treu und baut seinen Mythos aus. Die Mannschaft von Xabi Alonso löste ihr Ticket für das Finale in Dublin und übertraf mit einem Tor von Stanisic in der 97. Minute die historische ungeschlagene Serie von Eusebios Benfica."

England

"The Sun": "Bayer Leverkusen hält mit dem Ausgleichstreffer in letzter Minute den Traum von der Unbesiegbarkeit am Leben und stürmt ins Finale der Europa League"

"Daily Mail": "Bayer Leverkusen hat Geschichte geschrieben. Der Bundesligameister hat einen neuen europäischen Rekord von 49 ungeschlagenen Spielen aufgestellt, nachdem Josip Stanisic in letzter Minute erneut einen Ausgleichstreffer zum 2:2-Unentschieden gegen Roma erzielt hatte."

"The Guardian": "Nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen sah es so aus, als würde der Bundesligameister von Xabi Alonso seine erste Saisonniederlage einstecken müssen, nur um sich irgendwie zurückzukämpfen."

Frankreich

"Le Equipe": "Bayer Leverkusen ist unbesiegbar, im wahrsten Sinne des Wortes."

"Le Parisien": "Ein erneut atemberaubendes Bayer Leverkusen zieht ins Europa League Finale ein… und setzt seine verrückte Serie fort."