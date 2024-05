Exklusiv: Freund warnt Nagelsmann wegen BVB-Stars

IMAGO/Laci Perenyi

Welche BVB-Stars fahren mit der Nationalmannschaft zur EM?

Zuletzt lief die deutsche Nationalmannschaft fast ohne Profis von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund auf. Experte Steffen Freund sieht im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de gleich mehrere Kandidaten beim BVB - und potenzielle Schwierigkeiten für Julian Nagelsmann.

RTL-Experte Steffen Freund sieht vor der anstehenden Kader-Nominierung für die Heim-EM aufgrund der guten Leistungen von Borussia Dortmund "eine ganze schwierige Situation für Bundestrainer Julian Nagelsmann".

Der Grund: Viele BVB-Stars haben in den letzten Wochen und Monaten insbesondere auf internationaler Bühne hervorragende Leistungen gezeigt und sich damit für einen Platz im DFB-Team empfohlen.

"Fangen wir an mit Emre Can. Ich habe immer gesagt, dass er einer der besten Sechser in Deutschland ist. Dazu ist er Kapitän in Dortmund. Und wenn er seine Leistungen abruft, gehört er in die deutsche Nationalmannschaft", betonte Freund und setzte zur Warnung an Julian Nagelsmann an.

"Wenn der BVB jetzt die Champions League gewinnt und Can macht ein tolles Spiel und hebt den Pokal hoch, dann will ich nicht Julian Nagelsmann sein", deutete der 54-Jährige an, dass der Bundestrainer vor einer schweren Wahl steht.

"Auch Julian Brandt ist ein Thema für das DFB-Team, Mats Hummels spielt eine überragende Saison international. Heißt: Er könnte auch mit seiner Erfahrung interessant werden, sollte es noch Verletzungen geben", hob Freund zwei weitere BVB-Routiniers heraus, die zuletzt keine Berücksichtigung im Kader von Nagelsmann fanden.

BVB-Duo "europäisch auf ganz hohem Niveau"

"Nico Schlotterbeck ist ebenfalls ein Thema. Er und Hummels sind europäisch auf ganz hohem Niveau", fügte der RTL-Experte an, betonte jedoch auch, dass die Leistungen in der Liga nicht immer stimmten.

Bei Brandt sei das anders gewesen. "Er hat eine relativ solide und durchgehen gute Saison gespielt nach vielen Aufs und Abs zuvor", lobte Freund den Offensivmann.

RTL-Experte Steffen Freund hat für sport.de die Lage der deutschen BVB-Stars eingeschätzt

Ob Nagelsmann vor allem von den hauptsächlich genannten Can, Brandt und Hummels einen oder mehrere Spieler mit zur EM nehmen müsse, wollte sich Freund nicht entlocken lassen.

Aber: "Ich will darauf hinaus, dass Borussia Dortmund aufgrund ihrer schwachen Bundesliga-Saison viele Spieler nicht mehr im DFB-Kader hatte, das war die richtig Entscheidung von Nagelsmann."

Steffen Freund: Plötzlich sind die BVB-Stars individuell gefragt

Über die Champions League habe sich der BVB - und damit auch seine deutschen Nationalspieler - "zurückgefightet", so Freund.

"Und plötzlich sind auch wieder individuell die Spieler interessant. Und das ist der Weg. Deshalb sage ich: Wenn sie die Champions League gewinnen, kommt Julian Nagelsmann an mindestens zwei BVB-Stars nicht vorbei."

Zuletzt hatte der Bundestrainer lediglich auf Dortmunds Angreifer Niclas Füllkrug gesetzt, der beim Länderspiel-Doppelpack im März der einzige Profi der Borussia im DFB-Kader war.

Am 16. Mai, also gut zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale, steht die Nominierung für die Heim-EM an.