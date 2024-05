Exklusiv: Matthäus erklärt Leverkusener Erfolgsformel

IMAGO/Jan Huebner

Lothar Matthäus lobt Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ist seinem Triple-Traum ein Stück näher gekommen. Der deutsche Meister behielt im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom die Nerven. Laut RTL-Experte Lothar Matthäus ist die Werkself im Finale gegen Atalanta der Favorit. Gleichzeitig warnt der Weltmeister von 1990 vor der Mannschaft aus Bergamo.

Die Comeback-Könige von Bayer Leverkusen haben wieder zugeschlagen. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom dominierte der Bundesligist, lag nach zwei Elfmeter-Gegentreffern in Person von Leandro Paredes (43./66.) jedoch zunächst mit 0:2 hinten. Ein Eigentor von Gianluca Mancini (82.) sowie Joker Josip Stanisic (90.+7) sorgten aber doch noch für ein 2:2. Das Remis reichte dank des 2:0-Erfolgs von vor einer Woche für das Finale in Dublin (22. Mai).

Bayer ist in dieser Saison damit weiterhin ungeschlagen, verlor keines seiner letzten 49 Pflichtspiele. "Es ist der Glaube", erklärte Lothar Matthäus im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de die Leverkusener Erfolgsformel: "Sie sind selbstbewusst. Sie wissen, was sie können. Sie wissen, dass sie noch in jeder Sekunde ein Tor schießen können."

Lothar Matthäus: Bayer Leverkusen "verdienter Finalteilnehmer"

Diese Tugenden stellte die Werkself gegen die AS Rom am Donnerstagabend wieder unter Beweis. Dabei hätte es in der BayArena gar nicht so spannend werden müssen.

"Sie haben es fantastisch gemacht. Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wieder. Leverkusen hätte das Spiel ganz klar gewinnen müssen. Sie hatten viele Chancen, haben manchmal nicht die richtige Entscheidung getroffen. Hinzu kam ein überragender Torhüter von der AS Rom. Zum Schluss hat man dann doch wieder die Möglichkeiten genutzt, wie in vielen Spielen dieser Saison", analysierte Matthäus das 2:2.

Aufgrund dessen seien die Rheinländer "ein verdienter Finalteilnehmer", befand der Rekord-Nationalspieler. Bayer Leverkusen trifft im Endspiel auf Atalanta. Der italienische Vertreter behielt im Halbfinale gegen Olympique Marseille (1:1, 3:0) die Oberhand.

Lothar Matthäus warnt Bayer Leverkusen vor Atalanta

Die Leverkusener greifen im Saisonendspurt nach dem Triple. Drei Tage nach dem Europa-League-Showdown trifft der deutsche Meister im DFB-Pokalfinale (25. Mai) auf Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

"Sie sind in beiden Endspielen für mich jeweils der Favorit. Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern etwas mehr als gegen Bergamo", schätzte Matthäus die Chancen ein. Der 63-Jährige warnte Bayer vor Atalanta.

"Bergamo hat eine verdammt gute Mannschaft. Ich verfolge das Team schon seit vielen Jahren und in den letzten Jahren waren sie in Italien eigentlich immer unter den Top 6", begründete Matthäus.

Atalanta rangiert in der Serie A derzeit auf dem fünften Tabellenplatz, welcher für die Champions-League-Teilnahme berechtigt. Zudem steht der Klub aus der Lombardei im Endspiel der Coppa Italia, wo am 15. Mai Juventus wartet.

"Es ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern sie sind auch auf allen Hochzeiten gut vertreten", lobte Matthäus die Mannschaft aus Bergamo.