Bayer Leverkusen winkt Schnäppchen-Transfer

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Aleix García könnte es zu Bayer Leverkusen verschlagen

Gemeinsam mit Xabi Alonso will Bayer Leverkusen in der kommenden Saison an die aktuellen Erfolge anknüpfen. Die Kaderplanung läuft längst auf Hochtouren und die Gerüchte um einen potenziellen Neuzugang werden immer heißer.

Nach Medienberichten aus Spanien schreibt nun auch der "kicker", dass die Werkself sich im Sommer mit Aleix García vom FC Girona verstärken will. Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als ballsicher und spielstark.

Am Rhein soll er helfen, die Belastung auf noch mehr Schultern zu verteilen. Denn gerade Granit Xhaka musste in der laufenden Spielzeit oftmals ans Belastungslimit gehen. Neben dem Schweizer stehen in Exequiel Palacios und Robert Andrich nur zwei weitere Top-Spieler auf dieser Position im Kader.

Da durch die UEFA-Reformen in Zukunft noch mehr Spiele auf die Alonso-Elf zukommen, genießt die Verpflichtung eines vierten Mittelfeldspielers mit Startelf-Potenzial laut "kicker" aktuell oberste Priorität beim deutschen Meister.

Aleix García soll für den Moment zwar nur einer der Kandidaten sein. Doch der Spanier hat gute Chancen auf einen Wechsel nach Leverkusen, da die fällige Ablösesumme überschaubar wäre.

Bayer Leverkusen schon in Gesprächen

Dem Bericht zufolge beträgt die Ausstiegsklausel des 26-Jährigen lediglich 15 bis 20 Millionen Euro. Der Marktwert des Spielers soll ein ganzes Stück höher liegen.

Der Rechtsfuß spielt seit 2021 für den FC Girona und kommt in dieser Spielzeit in 33 Ligapartien auf drei Tore und sechs Vorlagen. García trägt zudem die Kapitänsbinde des Tabellenzweiten der spanischen Liga und ist die Schaltzentrale im Mittelfeld. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2026.

Zuvor hatten bereits spanische Journalisten über den Transferpoker berichtet. Laut Ivan Quiros sollen die Verhandlungen zwischen Spielerseite und der Werkself schon im Gange sein.

Im Winter hatte angeblich bereits der FC Barcelona Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler signalisiert. Aktuell soll es aber zwischen den Katalanen und García aber keine konkreten Gespräche geben.