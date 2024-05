Freund: Schiri-Fehler "nicht der Grund" fürs Bayern-Aus

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Steffen Freund hat über das CL-Ausscheiden des FC Bayern gesprochen

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League kanalisierte sich der Frust des FC Bayern vor allem auf Schiedsrichter Szymon Marciniak, der in der Schlussphase mit einem umstrittenen Pfiff den vermeintlichen Ausgleich der Münchner verhindert hatte. Wurde Real Madrid also bevorteilt? Laut RTL-Experte Steffen Freund war das definitiv nicht der Fall.

Die Wut beim FC Bayern kannte am späten Mittwochabend nach dem Abpfiff in Madrid keine Grenzen.

In wilder Manier stürmten zahlreiche Münchner Profis und Trainer Thomas Tuchel auf Schiedsrichter Szymon Marciniak und seinen Assistenten an der Außenlinie zu, der zuvor in der 13. Minute der Nachspielzeit auf Abseits entschieden hatte und die Fahne hob, sodass Marciniak abpfiff, noch bevor der Ball von Bayerns Matthijs de Ligt im Real-Tor landete. Auf diese Weise hatte der Videoassistent keine Chance mehr, einzugreifen und möglicherweise zu korrigieren.

Wurden die Königlichen also mal wieder bevorzugt? Hätten eher die Bayern das Weiterkommen verdient gehabt? RTL-Experte Steffen Freund verneinte diese Art von Thesen deutlich.

"Ganz im Gegenteil", sagte Freund im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de. Die ganzen Diskussionen um den nicht gegebenen Treffer, der die Münchner wohl zumindest in die Verlängerung geführt hätte, seien ein reines "Medienthema".

"Real hat nach der Bayern-Führung erstmal zwei Tore gemacht und war damit dann in Führung. Da kann man aus Bayern-Sicht mit Glück vielleicht noch zurückkommen ins Spiel und sich in die Verlängerung retten", ordnete Freund das Aufreger-Thema ein, fügte jedoch deutlich an: "Ich behaupte jetzt, es war aufgrund der vielen Wechsel - Harry Kane musste runter, die ganze Offensive musste raus - klar und man hat gespürt, dass Real das Spiel drehen wird und dann am Ende auch verdient gewinnt."

Für Freund steht damit fest: "Auch wenn es sich jetzt hart anhört, aber dieser Fehler vom Schiedsrichter ist nicht der Grund, warum Bayern München ausgeschieden ist. Da bin ich mal voll nicht auf der Medienseite."

FC Bayern: Freund fühlt mit Neuer

Auch dass Manuel Neuer aufgrund eines Patzers vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich eine Teilschuld trägt, weil der Schlussmann einen vermeintlichen leichten Ball nach vorne abwehrte, so dass Reals Joselu einschieben konnte, will Freund nicht gelten lassen.

"Er ist einer der ganz großen Torhüter. Da kann bei großen Spielen mal so ein Moment dabei sein", erinnerte der RTL-Experte unter anderem an Oliver Kahn im WM-Finale 2002, verwies aber gleichzeitig auf zahlreiche Top-Paraden Neuers gegen die Madrilenen.

"Ich fühle total mit ihm", so Freund weiter. "Aber allein, als ich die erste Doppelchance von Real sah, da muss ich sagen: Es gibt keinen Torhüter wie ihn, der diese beiden Bälle hält. Das ist hart und wird noch sehr weh tun, weil die gesamte Saison von Bayern nun negativ herüberkommt."