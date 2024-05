Söder liefert pikante Details zu Bayerns Trainersuche

IMAGO

Markus Söder hat sich zur Trainersuche des FC Bayern geäußert

Ralf Rangnick wird bekanntermaßen nicht Nachfolger von Thomas Tuchel beim FC Bayern - trotz Zusage, wie CSU-Chef und Bayern-Fan Markus Söder ausplauderte. Den 65-Jährigen kritisierte er in einer TV-Sendung nun recht deutlich und lieferte pikante Details.

"Ralf Rangnick hatte wohl tatsächlich zugesagt, jedenfalls war das meine Information, definitiv", stellte Markus Söder am Donnerstagabend in der "Sky"-Sendung "Triple - der Schüttflix-Fußballtalk" klar.

Medienberichte hatten zuvor ebenfalls angedeutet, dass etwa nur noch Details, wie die Verpflichtung von Rangnicks Assistenten Lars Kornetka, zu klären gewesen seien. Offiziell bestätigt ist eine Zusage des 57-Jährigen nicht.

Der Ministerpräsident von Bayern deutete nun an, dass Rangnicks Kehrtwende nur wenig nachvollziehbar gewesen war: "Und dann hat er in einem wohl denkwürdigen Telefonat irgendwie Gründe erläutert, bei denen wir alle sagen würden, na ja, okay." Einzelheiten verriet der Politiker nicht. "Aber es sind eben so Sachen, die passen nicht so zusammen."

"Bayern braucht einen Trainer mit Autorität und Psychologie"

Rangnick bleibt nun stattdessen auch nach der Europameisterschaft in Deutschland Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Er war nach Xabi Alonso und Julian Nagelsmann bereits der dritte Coach, den der FC Bayern als Nachfolger von Thomas Tuchel auserkoren hatte. Kurz vor der Absage hatten sich die Münchner Bosse noch zuversichtlich gezeigt, den ehemaligen Leipzig-Trainer verpflichten zu können.

Welchen Trainer sich Markus Söder für den FC Bayern nun wünscht, gab er nicht preis. Klar sei aber: "Bayern braucht einen Trainer mit Autorität und Psychologie. Einen, hinter dem der Vorstand steht."

Zuletzt soll die Tendenz bei den Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl in Richtung Hansi Flick gegangen sein. Der ehemalige Bundestrainer war zwischen 2019 und 2021 schon einmal sehr erfolgreich an der Säbener Straße erfolgreich.

Überraschend kommt für Markus Söder die schwierige Trainersuche des deutschen Rekordmeisters nicht. "Beim FC Bayern ist es wie in meiner Partei. Immer großes Drama", so der Politiker.