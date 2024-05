Medien: Schalke zurrt endlich wichtigen Personal-Deal fest

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der FC Schalke 04 holt endlich Kaderplaner Ben Manga offiziell an Bord

Der FC Schalke 04 ist gerettet und spielt ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Auf diesen Erlösungsmoment haben nicht nur viele S04-Fans gewartet, sondern auch ein für die Zukunft unheimlich wichtiger Mann, der die Königsblauen zurück in die 1. Liga führen soll: Ben Manga! Der neue Kaderplaner soll laut einem Bericht noch am Freitag vorgestellt werden.

Seit Monaten befindet sich Ben Manga beim FC Schalke 04 in Wartestellung. Der 50-jährige frühere Chefscout von Eintracht Frankfurt und ehemalige Funktionär des FC Watford gilt als absoluter Wunschkandidat für den offenen Posten als Direktor Kaderplanung bei S04. Mit ihm wollen die Gelsenkirchener den Aufstieg in Angriff nehmen.

Nur: Bis vor Kurzem war noch nicht einmal sicher, ob Schalke sich überhaupt in der 2. Bundesliga halten kann. Lange befanden sich die Knappen nah am Abgrund zur 3. Liga. Erst zuletzt wurde der Klassenerhalt perfekt gemacht. Da dieses Szenario Bedingung für den offiziellen Einstieg von Manga war, mussten sowohl Klub als auch Kaderplaner warten.

Das ist nun vorbei: Nach Informationen von "Bild" will Schalke am Freitag Nägel mit Köpfen machen und Manga endlich ganz offiziell fest an sich binden. Demnach soll der 50-Jährige noch vor dem Wochenende einen "langfristigen" Vertrag beim Zweitligisten unterschreiben. Die Bekanntgabe soll dann am Freitagnachmittag erfolgen.

Noch bis vor Kurzem stand der vom FC Watford freigestellte Manga beim englischen Klub in Lohn und Brot, mittlerweile soll er sein Arbeitspapier dort aber aufgelöst haben.

Zusammen mit Sportdirektor Marc Wilmots soll Manga Schalke fortan so umbauen, dass die Mannschaft das Zeug hat, wieder erstklassig zu spielen.

Manga beim FC Schalke 04 bereits im Hintergrund aktiv

Obwohl Manga bis zuletzt noch nicht offiziell angestellt war, soll er laut "Bild" im Hintergrund bereits am Kader mitgearbeitet haben. Immerhin wartet auf Schalke ein Mega-Umbruch, der bewältigt werden will.

Bereits vor einigen Wochen unterschrieben zahlreiche (frühere) Manga-Mitarbeiter bei den Königsblauen, darunter unter anderem Raffael Tonello, der sowohl das Nachwuchsleistungszentrum betreuen als auch als Toptalente-Scout fungieren soll. Bald kann er dies offiziell zusammen mit Manga tun.