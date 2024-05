FC Bayern verkündet bittere Gnabry-Nachrichten

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern im Saisonendspurt

Schlechte Nachrichten für Serge Gnabry und den FC Bayern: Der Flügelspieler fällt für den Rest der Saison aus. Der Traum von der Heim-EM ist wohl geplatzt.

Gnabry hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League "einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel" zugezogen, teilte der FC Bayern am Freitagmittag offiziell mit. Der 28-Jährige musste im Duell mit den Königlichen am Mittwoch bereits nach 27 Minuten runter, für ihn kam Alphonso Davies in die Partie.

"Es ist wieder die gleiche Verletzung, wieder der hintere Oberschenkel. Ich glaube, das dauert schon eine Weile", hatte Cheftrainer Thomas Tuchel anschließend bei "DAZN" bereits eine schlechte Kunde befürchtet.

Nun steht fest: Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern die restliche Saison. Der Rechtsaußen war in der laufenden Spielzeit größtenteils zum Zuschauen verdammt. Zuerst plagte sich Gnabry mit einem Unterarmbruch herum, anschließend bremste ihn schon einmal eine Muskelverletzung aus. In der Bundesliga-Saison kam er auf gerade einmal zehn Spiele (drei Tore, zwei Vorlagen).

FC Bayern: Serge Gnabry bangt um EM-Teilnahme

Für Gnabry kommt der erneute Ausfall zur Unzeit. Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am 16. Mai seinen vorläufigen EM-Kader. Das DFB-Trainingslager beginnt am 26. Mai.

Der Flügelstürmer hatte bereits beim Länderspiel-Doppelpack im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) gefehlt. Unter Nagelsmann hatte der Offensivmann ohnehin nur zwei, gegen die Türkei (2:3) und gegen Österreich (0:2), der insgesamt sechs Länderspiele bestreiten können.

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga derweil noch auf den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) sowie auf die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr). Hierbei geht es für die Münchner noch im Fernduell mit dem VfB Stuttgart um die unliebsame Vize-Meisterschaft.