1. FC Köln doch nicht auf Trainersuche?

Christian Keller will beim 1. FC Köln abwarten

Der 1. FC Köln steht vor dem Saisonfinale bereits mit einem Bein in der 2. Bundesliga. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass sich der Effzeh schon nach einem neuen Trainer für das Projekt Wiederaufstieg umsieht. Doch in der Domstadt will man offenbar nicht vorschnell agieren.

Wie der "kicker" berichtet, wird Geschäftsführer Christian Keller den Ausgang der Saison abwarten, ehe er in der Trainerfrage tätig wird.

Die Kölner stehen derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwei Spiele vor Torschluss beträgt der Rückstand auf die Relegation schon fünf Punkte. Am Samstag könnten die Rheinländer nach Darmstadt 98 als zweiter Absteiger der Saison feststehen.

Dass es dann auf der Trainerposition einen Neuanfang geben wird, gilt als sicher. Der amtierende Übungsleiter Timo Schultz besitzt keinen Vertrag für die 2. Bundesliga. Ein neues Arbeitspapier wäre angesichts der sportlichen Talfahrt eine Überraschung.

Am Mittwoch brachte die "Sport Bild" Christian Eichner vom Karlsruher SC als möglichen Nachfolger ins Spiel. Der 41-Jährige spielte von 2011 bis 2013 selbst mit dem Geißbock auf der Brust und war auf der Linksverteidiger-Position der Vorgänger von Jonas Hector.

1. FC Köln bei Eichner mit guten Chancen?

Dem jüngsten "kicker"-Bericht zufolge hat es bislang aber keinerlei Kontakt zwischen Eichner und dem 1. FC Köln gegeben. Der gebürtige Sinsheimer geht beim KSC im Sommer in sein letztes Vertragsjahr.

Angeblich will er vor Beginn der neuen Spielzeit Klarheit über seine langfristige Zukunft. Eine Verlängerung bei den Badenern oder aber eine vorzeitige Trennung gelten gleichsam als denkbar. In der "Sport Bild" war in diesem Zusammenhang von einer Ausstiegsklausel für den Sommer die Rede.

KSC-Bereichsleiter Sebastian Freis betonte auf der Pressekonferenz am Freitag, dass der Klub eine klare Position habe. "Für uns geht es lediglich um den Zeitpunkt und nicht um die Frage, ob wir verlängern oder nicht", stellte der Funktionär klar. "Es ist unser klarer Plan, mit Christan über seine Vertragslaufzeit hinaus zusammen zu arbeiten."

Dass man sich aber erst "zu gegebener Zeit" zusammensetzen will, wertet der "kicker" als Indiz für das Zögern des Trainers.