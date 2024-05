FC Schalke 04 verkündet Personal-Coup

IMAGO/HMB Media

Ben Manga heuert beim FC Schalke 04 an

Der FC Schalke 04 hat nach dem perfekt gemachten Klassenerhalt wie erwartet seine sportliche Leitung mit Ben Manga verstärkt. Das bestätigten die Königsblauen am Freitag.

Der frühere Kaderplaner von Eintracht Frankfurt übernimmt diese Rolle auch in Gelsenkirchen. Offiziell lautete seine Jobbezeichnung "Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede", wie Schalke mitteilte. Manga erhalte einen langfristigen Vertrag, heißt es im offiziellen Vereinsstatement. Er soll künftig eng mit Sportdirektor Marc Wilmots zusammenarbeiten, beide berichten direkt an S04-Vorstandschef Matthias Tillmann.

"Die Verpflichtung von Ben Manga ist ein starkes Signal für unseren Club. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihm in mehreren Gesprächen unsere Strategie für den Sport aufgezeigt, an deren Umsetzung er nun federführend und mit voller Überzeugung arbeiten wird“, sagte Tillmann.

Mit Manga habe sich Schalke "für einen Fachmann entschieden, der genau die Fähigkeiten mitbringt, die für eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung des Sports notwendig sind. Ben und sein Scouting-Team, das bereits seit einigen Wochen für uns arbeitet, bringen ein großes Netzwerk und eingespielte Prozesse mit", so Tillmann weiter. "Darüber hinaus passen ihr Verständnis von Fußball und damit die Auswahlkriterien für die Spieler eins zu eins zu unserem Konzept: junge, hungrige Talente für möglichst wenig Geld verpflichten und in ein Gerüst aus erfahrenen, widerstandsfähigen Spielern einbauen, damit sie sich dort gut entwickeln können. So wollen wir unsere beiden Kernziele erreichen, sportlicher Erfolg und eine Steigerung des Kaderwerts."

So trennt der FC Schalke 04 die Arbeitsbereiche

Manga und Wilmots beackern auf Schalke künftig unterschiedliche Arbeitsbereiche. "Der Sportdirektor trägt die Verantwortung für das Erreichen der kurzfristigen sportlichen Ziele. Er arbeitet eng mit dem Chef-Trainer zusammen, um die Mannschaft zu entwickeln, ist verantwortlich für den Performancebereich. Darüber hinaus repräsentiert er den Club in sportlichen Fragen nach außen", erläuterte Tillmann.

Manga verantworte die sportliche Langfriststrategie und treffe Entscheidungen im Rahmen der Kaderplanung der Profis sowie im Jugendbereich ab der U17, hieß es.

"Zudem übernimmt er die strategische Verantwortung für potenzielle Partnervereine und kümmert sich um verliehene Spieler", sagte Tillmann.

FC Schalke 04 peilt die Bundesliga-Rückkehr an

In drei Jahren wolle Schalke die dauerhafte Rückkehr in die Bundesliga schaffen, hieß es in der Mitteilung. "Allen ist bewusst, dass dieser Pfad voller Herausforderungen sein wird, wir gehen ihn umso mehr mit Zuversicht und voller Energie an", sagte Tillmann.

Mange sagte: "Ich freue mich sehr darauf, Verantwortung auf Schalke zu übernehmen und die Zukunft des Vereins maßgeblich mitgestalten zu dürfen. Beginnen werden wir mit dem Transferfenster im Sommer."

Der 50-Jährige führte aus: "Wir suchen Teamplayer, die bereit sind, alles für den Erfolg der Mannschaft zu geben. Dabei sind verschiedene Qualitäten gefordert, vor allem aber das passende Verständnis der eigenen Aufgabe. Mentalität schlägt Talent, wenn es nicht zielgerichtet eingesetzt wird."