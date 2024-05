Theuerkauf verlängert in Heidenheim

MAGO/H. Langer/SID/IMAGO/H. Langer

Theuerkauf bleibt dem 1. FC Heidenheim treu

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim setzt weiter auf Norman Theuerkauf. Der Klub gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit seinem "Defensiv-Allrounder" bis zum 30. Juni 2025 bekannt.

Theuerkauf (37) spielt seit 2015 für den FCH, 2022/23 gelang ihm mit dem Klub der Aufstieg in die Bundesliga.

"'Theuer' ist gemeinsam mit Kevin Müller (Torhüter, d. Red) unser dienstältester Spieler und hat in den letzten Jahren, wie auch jetzt in unserer ersten Bundesliga-Saison, erneut bewiesen, wie wichtig er für unsere Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz ist", sagte Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport: "In seiner Zeit beim FCH war und ist er maßgeblich an der sportlichen Entwicklung unseres Vereins beteiligt und Vorbild für viele unserer neueren Spieler im Team."