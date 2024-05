Spektakuläres Flick-Comeback beim FC Bayern rückt näher

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Bei seiner kniffligen Trainersuche konzentriert sich der FC Bayern nun offenbar auf eine Rückkehr von Ex-Coach Hansi Flick.

Wie "Sky" am Freitagabend berichtete, ist ein erneutes Engagement des ehemaligen Bundestrainers jetzt ein konkretes Thema an der Säbener Straße. Demnach sei der Deal mit Flick zwar noch nicht perfekt. Es sollen aber nun Gespräche zwischen den Parteien laufen.

Flick, der im September 2023 seinen Hut beim DFB hatte nehmen müssen, soll bereit sein, ein zweites Mal beim FC Bayern anzuheuern.

Zuletzt hatte auch "Bild" geschrieben, der 59-Jährige sei inzwischen ein "heißer Kandidat" beim deutschen Rekordmeister. Flick habe mit Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zwei mächtige Fürsprecher in der Chefetage. Präsident Herbert Hainer soll einer Verpflichtung zumindest nicht ablehnend gegenüber stehen.

Mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß, mit dem es rund um Flicks Wechsel zum DFB im Sommer 2021 zu Differenzen gekommen war, gab es dem Vernehmen nach inzwischen eine Aussprache.

FC Bayern: Lothar Matthäus plädiert für Lösung mit Hansi Flick

Das Ende von Flicks erster Amtszeit beim FC Bayern wurde durch den anhaltenden Konflikt mit dem damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic eingeläutet. Der Bosnier ist seit Frühjahr 2023 aber nicht mehr im Amt.

Am Donnerstag hieß es ebenfalls bei "Sky", Flick wolle beim FC Bayern keinesfalls als Übergangslösung fungieren, um 2025 dann von Xabi Alonso oder Jürgen Klopp abgelöst zu werden. Er erwarte stattdessen ein klares Bekenntnis von den Vereinsbossen zu einer langfristigen Zusammenarbeit. Dieses könnte ihm inzwischen übermittelt worden sein.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sprach sich für eine Lösung mit dem Ex-Coach aus. Der Weltmeister von 1990 betonte gegenüber RTL/ntv und sport.de die "großen Sympathiewerte", die Flick noch beim FC Bayern genieße. Stünde er in der Verantwortung, würde er "so schnell wie möglich alles versuchen, um Hansi Flick zu holen", so Matthäus.