Paukenschlag! Kylian Mbappé verkündet PSG-Abgang

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Kylian Mbappé verlässt PSG

Das Ende der Transfer-Saga naht: Superstar Kylian Mbappé hat seinen Abgang von Paris Saint-Germain bestätigt.

In einer emotionalen Video-Botschaft wandte sich der Vize-Weltmeister von 2022 und Weltmeister von 2018 über die sozialen Medien an seine Fans. "Ich habe immer gesagt, dass ich sprechen werde, wenn die Zeit gekommen ist", teilte Mbappé mit. "Und deswegen teile ich euch allen hiermit mit, dass dies meine letzte Saison für Paris Saint-Germain ist. Ich werde nicht verlängern. Das Abenteuer endet in ein paar Wochen."

Er werde sein letztes Heimspiel im Prinzenpark am Sonntag gegen den FC Toulouse absolvieren, sagte Mbappé. "Es wird sehr emotional. Ich hatte viele Jahre lang die Ehre, Teil eines der größten Klubs Frankreichs zu sein, einem der besten der Welt."

Es habe immer großen Druck gegeben, "ich bin als Spieler daran gewachsen", sagte Mbappé. "Ich habe an der Seite einiger der größten Spieler aller Zeiten gespielt, an der Seite der größten Champions. Ich habe viele Leute getroffen, bin auch als Mensch gewachsen. Ich habe Erfolge gefeiert und natürlich auch Fehler gemacht."

Wechsel zu Real Madrid? Kylian Mbappé hält sich bedeckt

Er bedankte sich bei allen Mitspielern seiner Zeit bei PSG und bei all seinen Trainern sowie den Verantwortlichen und allen weiteren Mitarbeitern des Klubs. "Alle diese unglaublichen Menschen geben immer alles für den Verein und verdienen diese Aufmerksamkeit. Obwohl im Umfeld und den Medien viel Unruhe herrscht, gibt es einige, die den Klub wirklich lieben und ihn schützen wollen. Der Verein ist in guten Händen", so Mbappé.

Es sei "sehr, sehr hart" für ihn, den Abschied aus seiner französischen Heimat bekanntzugeben. "Aber ich brauche nach sieben Jahren eine neue Herausforderung", betonte Mbappé. Auch bei den Fans bedankte er sich explizit. "Ich bin nicht der offenste Spieler, aber ich habe versucht, der Liebe gerecht zu werden, die ihr mir gegeben habt in diesen sieben Jahren."

Mbappé steht vor einem Wechsel zu Spaniens Rekordmeister Real Madrid. Offiziell bestätigt ist dieser bislang aber noch nicht. In dem Video bezog der 25-Jährige nicht explizit Stellung dazu, zu welchem Verein es ihn nun zieht.