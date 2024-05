VfB-Star mit klarer Zukunfts-Aussage

IMAGO/Philippe Ruiz

Deniz Undav (M.) ist derzeit Leihspieler beim VfB

Am Freitagabend feierte Deniz Undav mit dem VfB Stuttgart den 22. Sieg im 33. Spiel, schob sich zumindest bis Sonntagabend sogar am FC Bayern auf den zweiten Tabellenplatz vorbei. Nach dem 1:0-Erfolg beim FC Augsburg äußerte sich der Stürmer auch zu seinen eigenen sportlichen Plänen.

Der derzeitige Leihspieler von Brighton & Hove Albion ließ keine Zweifel daran, dass er nur allzu gerne auch in der kommenden Spielzeit noch für den VfB stürmen wolle. Auf die Nachfrage bei "DAZN", ob er auch in der nächsten Saison das VfB-Trikot tragen wolle, meinte Undav unmissverständlich: "Ja, auf jeden Fall!"

Vor allem die Tatsache, dass sich die Schwaben bereits vorzeitig für die Champions League qualifiziert haben, sei ein sehr großer Anreiz für den deutschen Nationalspieler: "Wir haben uns schon vorgestellt, wie geil es sein könnte, in der Champions League zu spielen. Wir werden versuchen, die Spiele zu genießen und so weit wie möglich zu kommen und nicht in der Gruppenphase auszuscheiden", wagte Undav schon mal einen Blick voraus und schloss sich dabei gleich mal mit ein.

Nach aktuellem Stand läuft der Leihvertrag mit dem VfB noch bis Saisonende. Anschließend besitzt der 27-Jährige noch einen Kontrakt bis 2026 beim englischen Erstligisten.

Undav schielt mit dem VfB Stuttgart auf Platz zwei

Eine Einigung zwischen den Schaben und den Seagulls gäbe es derweil noch keine, wie Undav am "DAZN"-Mikrofon aber zugeben musste: "Es steht alles noch in den Sternen. Ich habe oft genug gesagt, was ich will und was ich denke. Jetzt muss man gucken, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton."

Der Angreifer kündigte derweil schon einmal an, auch am letzten Spieltag mit seiner Mannschaft noch einmal Vollgas geben zu wollen, wenn am 18. Mai um 15:30 Uhr der letzte Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach angepfiffen wird.

"Wir wollen diese Saison krönen. [...] Wir schielen jetzt ein bisschen auf den zweiten Platz, deswegen wird der Fokus bei uns bleiben. Wir haben erfahrene Spieler hier, von denen jeder weiß, worum es geht. Das haben wir diese Woche gezeigt und versuchen wir auch nächste Woche wieder zu zeigen", so der 18-fache Torschütze der laufenden Spielzeit.