Neben Flick: FC Bayern denkt an weiteres Comeback

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Der FC Bayern denkt wohl über ein Comeback von Miroslav Klose (2.v.l.) als Co-Trainer nach

Nach den zahlreichen Rückschlägen der letzten Wochen läuft bei der Trainer-Suche des FC Bayern laut übereinstimmenden Medienberichten mittlerweile alles auf Hansi Flick als neuen/alten Fußballlehrer hinaus. Doch offenbar wird Flick im Fall der Fälle nicht der einzige Ex-Münchner sein, der an die alte Wirkungsstätte zurückkehren soll. Mittlerweile gibt es Spekulationen um ein Comeback eines Co-Trainers, der zuletzt eigentlich schon als Chefcoach tätig war.

Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Roberto De Zerbi und zuletzt auch Julen Lopetegui: dem FC Bayern liefen die gehandelten Nachfolge-Kandidaten für den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel in den letzten Wochen reihenweise davon. Direkt oder indirekt gaben die Coaches den Münchnern einen Korb.

Deshalb geriet zuletzt einer wieder in den Blickpunkt, der zwischenzeitlich schon eng mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden war: Hansi Flick.

Der frühere Erfolgscoach des FC Bayern, der sich für die Sextuple-Saison 2019/2020 verantwortlich zeichnete, ist mittlerweile wieder ein konkretes Thema an der Säbener Straße, wie zuerst "Sky" berichtete. Auch RTL/ntv und sport.de können bestätigen, dass Flick nun Kandidat Nummer eins ist. Flick scheint bereit für ein weiteres Engagement in München.

Doch wer könnte Flick bei seiner zweiten Amtszeit beim Rekordmeister unterstützen? Nach "Sky"-Informationen gibt es Überlegungen, Miroslav Klose zurückzuholen.

FC Bayern: Holt Flick sich bewährtes Personal?

Der ehemalige Stürmer der Münchner, der nach seiner aktiven Laufbahn erst die U17 des FCB trainierte und schließlich im Sommer 2020 zum Co-Trainer aufstieg, soll erneut an der Seite von Flick agieren und dem neuen/alten Cheftrainer assistieren.

Ob Klose sich darauf einlässt, sagt der Bericht des TV-Senders allerdings nicht. Zweifel daran sind durchaus erlaubt, weil Klose eigentlich schon einen Schritt weiter auf der Karriere-Leiter war.

Mitte 2022 übernahm er als Cheftrainer den SCR Altach, wurde vom österreichischen Erstligisten allerdings neun Monate später nach sportlicher Talfahrt freigestellt.

Seit Frühjahr 2023 ist Klose daher ohne Job. Macht er also den Schritt zurück und versucht sich erneut in der Co-Trainer-Rolle in gewohntem Umfeld?

Neben Klose soll nach "Sky"-Infos auch Toni Tapalovic Teil der Pläne sein. Der Kroate soll allerdings nicht mehr als Torwart-Trainer fungieren, diese Rolle hat mittlerweile Michael Rechner übernommen, sondern ebenfalls als Co-Trainer.