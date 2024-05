So plant der FC Bayern Tuchels Heim-Abschied

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen in Kürze getrennte Wege

Die Partie gegen den VfL Wolfsburg am späten Sonntagnachmittag in der Allianz Arena ist nicht nur für den FC Bayern das letzte Heimspiel der aktuellen Saison, sondern gleichzeitig auch der letzte Heim-Auftritt von Thomas Tuchel vor den eigenen Fans. Bekommt der scheidende Cheftrainer einen großen Abschied? Eher nicht, wie ein Medienbericht enthüllt.

"Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen", diese Worte ließ der FC Bayern in Person von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen im Februar rund um die Bekanntgabe der baldigen Trennung von Thomas Tuchel verlauten.

In Kürze ist es nun soweit: Zwei Spiele stehen für Tuchel noch als Cheftrainer an, danach heißt es endgültig "Servus". Schon am Sonntag kommt es auf der Abschiedstournee des Coaches zum letzten Spiel vor eigenem Publikum, wenn die Münchner den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena empfangen (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

Doch welchen Rahmen haben die Bayern-Verantwortlichen dann für Tuchel vorgesehen, der in seiner Amtszeit bei den Münchnern im letzten Sommer die Deutsche Meisterschaft feiern konnte? Nach Informationen von "Bild" ist jedenfalls keine "große Show" für den 50-Jährigen geplant. Kurz vor der Partie gegen die Wölfe soll es demnach lediglich ein paar Worte der Bayern-Bosse geben.

Außerdem wird Tuchel wohl ein kleines Präsent erhalten, möglicherweise ein Bild mit den schönsten Erinnerungen aus seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister.

Feiern die Fans des FC Bayern Tuchel erneut?

Wie die Fans auf den letzten Heimauftritt Tuchels reagieren, ist noch offen. Nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League in Madrid unter der Woche hatten die Anhänger Tuchel allerdings noch mit Sprechchören gefeiert.

Im Interview von DAZN nach der Niederlage gegen Real (1:2) wies TV-Experte Michael Ballack extra noch auf die Rufe der FCB-Fans hin. "Die Bayern-Fans singen deinen Namen", sagte er in Richtung Tuchel.

Gut möglich, dass Tuchel in München vor 75.000 Zuschauern einen ebenso warmen Abschied aus der Südkurve erfährt.