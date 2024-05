Matthäus hofft auf BVB-Star im EM-Kader

IMAGO/Steinbrenner

Lothar Matthäus wünscht sich vor allem einen BVB-Spieler im deutschen EM-Kader

Die Zahl der BVB-Spieler im deutschen Nationalmannschafts-Aufgebot wird bei der anstehenden Europameisterschaft im eigenen Land eher überschaubar sein. Lothar Matthäus hofft, dass neben Niclas Füllkrug mindestens noch ein weiterer Profi der Schwarz-Gelben den Sprung in den Kader schafft.

Geht es nach Matthäus, so darf Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Nominierung seines EM-Aufgebots an einem Profi des BVB nicht vorbeikommen: Nico Schlotterbeck. Dies wäre von allen Dortmundern neben Füllkrug sein "Favorit", sagte der Rekordnationalspieler am Samstag bei "Sky".

Die Gründe für eine Schlotterbeck-Nominierung liegen laut Matthäus auf der Hand: "Weil er einfach fantastisch spielt und neben Mats [Hummels] gewachsen ist." Dazu sei der Innenverteidiger auch offensiv eine Waffe und bei Standardsituationen gefährlich, zählte der "Sky"-Experte auf.

Schlotterbeck spielt beim BVB eine "fantastische Rückrunde"

Gleichzeitig hob Matthäus die Entwicklung Schlotterbecks in den vergangenen Monaten explizit hervor. "Er ist zu Beginn der Saison sehr wacklig gewesen, hat dumme Fouls gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Aber jetzt spielt er neben Mats Hummels eine fantastische Rückrunde", erklärte der frühere Profi, der überzeugt ist, dass Schlotterbeck auch aufgrund des Erfolgs der Schwarz-Gelben in der Champions League "selbstbewusster" geworden ist.

Ob Schlotterbeck letztlich den Sprung in den deutschen EM-Kader schaffen wird, hängt einzig und allein von Bundestrainer Julian Nagelsmann an. Geht es nach Matthäus, so stehen die Aktien des 24-Jährigen aber alles andere als schlecht. "Ich glaube schon, dass er eine große Chance hat, von Julian nominiert zu werden", meinte der "Sky"-Experte.

Auch BVB-Trainer Edin Terzic äußerte sich im Vorfeld des Bundesligaspiels des BVB gegen Mainz mit Blick auf eine EM-Nominierung seiner Schützlinge hoffnungsvoll. Durch die letzten Wochen sehe er "das Momentum" nun auf Seiten seiner Spieler, sagte Terzic: "Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn unsere Jungs dabei wären."