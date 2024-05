Wettlauf mit der Zeit bei Musiala und Sané

IMAGO/Markus Fischer

Jamal Musiala und Leroy Sané vom FC Bayern sind kurz vor der EM körperlich angeschlagen

Seit Wochen kommen Leroy Sané und Jamal Musiala beim FC Bayern verletzungsbedingt nicht richtig in Schwung. Immer wieder muss das Offensiv-Duo pausieren. Nur bei wichtigen Spielen setzte Thomas Tuchel auf seine Stammspieler. Ist für die Nationalspieler sogar der EM-Auftakt gegen Schottland in Gefahr?

Leroy Sané und Jamal Musiala seien "nicht spielfähig", erklärte Thomas Tuchel am Sonntagabend vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am "DAZN"-Mikrofon und legte mit Blick auf das letzte Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim nach: "Keiner kann heute spielen. Wir müssen schauen, ob wir sie nächste Woche auf den Platz bringen. Das wird eng."

Seit geraumer Zeit wird Musiala von Knieproblemen geplagt. "Ich spiele die letzten Monate mit Schmerztabletten und Spritzen", stellte der 21-Jährige nach der Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid klar. Die Schmerzen im Knie habe er in Madrid auch zum Ende des Spiels gespürt, Tuchel musste ihn darum auswechseln.

FC Bayern: Werden Leroy Sané und Jamal Musiala rechtzeitig fit?

Sané machen Probleme am Schambein zu schaffen. Der ehemalige Schalker befindet sich nach Angaben seines Cheftrainers "wieder in Schmerzbehandlungen". In fünf der letzten sechs Bundesligapartien stand der Flügelstürmer deshalb nicht im Kader des FC Bayern.

Mit Blick auf die am 14. Juni beginnende Heim-Europameisterschaft beginnt für das Offensiv-Duo des deutschen Rekordmeisters offenbar nun ein Wettlauf mit der Zeit. Laut "kicker" wähnt sich Sané aktuell auf dem Wege der Besserung. Für ihn sei demnach ein individueller Plan erstellt worden, der ihn bis zum EM-Auftakt wieder fit macht.

Auch Musiala soll mit einem an seinen Körper angepasstes und dosiertes Programm bis zum Eröffnungsspiel gegen Schottland wieder zur Verfügung stehen.

Der "kicker" berichtet, dass die Aussichten gut sind, dass sich beide Stars des FC Bayern bis dahin in einer "turniertaugliche Verfassung" befinden.