Nach Sofa-Rettung: Spekulationen über Funkels Lautern-Pläne

IMAGO/O.Behrendt

Friedhelm Funkel hat mit dem 1. FC Kaiserslautern die Klasse gehalten

Ohne eigenes Zutun hat der 1. FC Kaiserslautern am zurückliegenden Wochenende den Klassenerhalt perfekt gemacht. Zwar verloren die Roten Teufel ihre eigene Partie am 33. Spieltag in der 2. Bundesliga mit 1:3 gegen Hertha BSC. Durch den 1:0-Heimsieg von Eintracht Braunschweig gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonntag steht nun aber trotzdem vorzeitig fest, dass Lautern in der zweiten Liga bleibt.

Wie Funkel selbst den gesicherten Klassenerhalt seiner Mannschaft am Sonntag verfolgt hat, ist noch ungewiss. Fakt ist aber, dass der 70-jährige seinem Ruf als Feuerwehrmann im deutschen Profi-Fußball wieder einmal alle Ehre gemacht hat.

Bei seiner Amtsübernahme im Februar rangierten die Pfälzer noch auf dem Relegationsrang - punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Hansa Rostock. Seitdem hat der FCK 15 Punkte in zwölf Partien gesammelt - in der "Funkel-Tabelle" seit dem 22. Spieltag rangiert Kaiserslautern auf Platz zehn.

Nach derzeitigem Informationsstand wird Friedhelm Funkel nach seiner erfolgreichen Retter-Mission nicht weiter für den Verein arbeiten. Laut "kicker" deute derzeit vieles darauf hin, dass der Trainer-Altmeister den 1. FC Kaiserslautern nach insgesamt knapp vier Monaten wieder verlassen werde.

1. FC Kaiserslautern hat Braunschweig zum Saison-Kehraus zu Gast

Funkel selbst hatte am Samstag bei seinem letzten öffentlichen Auftritt in Berlin zwar erklärt, für sich persönlich schon eine Entscheidung getroffen zu haben. Öffentlich wollte er dazu allerdings noch nichts sagen. Wohl auch, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, ob die Roten Teufel weiterhin in der 2. Bundesliga bleiben oder nicht.

Sicher ist derzeit nur, dass der Noch-Coach der Lauterer am kommenden Sonntag auf der Trainerbank sitzen wird, wenn es gegen Eintracht Braunschweig ins letzte Heimspiel der Saison geht. Ausgerechnet gegen den BTSV, der sich selbst und den FCK am letzten Sonntag gerettet hatte.