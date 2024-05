Medien: Bis zu sieben Neuzugänge für den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl gestaltet den Kaderumbruch beim FC Bayern

Dass sich im Kader des FC Bayern im Sommer einiges tun wird, ist klar. Einem Medienbericht zufolge könnten bis zu sieben Neuzugänge ihren Weg nach München finden.

Diese Anzahl nennt der "kicker" in seiner Montagsausgabe. Das Fachmagazin schreibt in diesem Zusammenhang von einer "kniffligen Aufgabe" für Sportvorstand Max Eberl und Co., da sich auch auf der Abgabenseite einiges tun müsse.

Das in den zurückliegenden Jahren stark angewachsene Gehaltsniveau beim FC Bayern wiederum dürfte dieses Vorhaben erschweren. Zudem müssen für das neue Personal womöglich auch hohe Ablösesummen aufgewendet werden.

Dass der FC Bayern etwas tun muss, liegt auf der Hand: Mit dem bitteren Scheitern im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid verspielte der deutsche Rekordmeister auch seine letzte Titelchance 2023/2024. Erstmals seit 2011/2012 stellen sich die Münchner in der laufenden Spielzeit also keine neue Trophäe in ihre Vitrine.

Mehrere Transfers des FC Bayern sind bereits perfekt

Mehrere Transfers stehen bereits fest: Bryan Zaragozas Leihe aus dem Winter wird in einen permanenten Wechsel umgewandelt. 13 Millionen Euro Ablöse fließen dafür an seinen Ex-Klub FC Granada. Auch Eric Dier (ehemals Tottenham Hotspur) wird wegen einer Einsatzklausel in seinem Leihvertrag fest an den FC Bayern gebunden. Für etwas mehr als drei Millionen Euro wechselt das australische Top-Talent Nestory Irankunda von Adelaide United nach München.

Zudem kassiert der Klub dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro für Malik Tillman, der von seinem Leihverein PSV Eindhoven gekauft wird. Klar ist zudem, dass Eric-Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr die Säbener Straße nach Ablauf ihrer Verträge verlassen. Beide Spieler wurden beim letzten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) bereits offiziell verabschiedet.

Als Abgangskandidaten werden darüber hinaus auch Top-Stars wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder Leroy Sané gehandelt.