VfB-Keeper Nübel im EM-Kader: "Genau das, was wir brauchen"

IMAGO/Julia Rahn

Alexander Nübel ist vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen

Der vom FC Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Torwart Alexander Nübel ist wie erwartet für den Kader der Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024 nominiert worden.

Nübel profitierte von der Absage von Bernd Leno (FC Fulham). Der 32-Jährige laboriert an Schulterproblemen, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag im Rahmen der Kader-Vorstellung in Berlin bestätigte.

Nübel rückt an seine Stelle ins EM-Aufgebot, neben Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) sowie Oliver Baumann (1899 Hoffenheim). "Wir haben vier Torhüter nominiert und gehen auch mit vier Torhütern in die EM. Alex Nübel spielt eine sehr stabile Saison und bringt genau das mit, was wir brauchen", sagte Nagelsmann, der bis zur offiziellen Kadermeldung an die UEFA (Frist: 7. Juni, Mitternacht) noch einen Spieler aus seinem 27er-Aufgebot streichen muss.

Nübels Leistungen rechtfertigen eine Teilnahme an der Endrunde im eigenen Land allemal: Der 27-Jährige gehört beim VfB Stuttgart zu den absoluten Leistungsträgern und Garanten für den Aufschwung der Schwaben.

Nicht von ungefähr bemühte sich der Bundesligadritte um eine weitere Ausleihe vom FC Bayern über das Saisonende hinaus - und hatte Erfolg. Bis 2026 ist Nübels Gastspiel im Ländle nun datiert, auch wenn sich der deutsche Rekordmeister für den kommenden Sommer eine Rückholklausel gesichert haben soll.

FC Bayern: Nübel soll Neuer beerben

Klarer Plan der Münchner ist dem Vernehmen nach, dass Nübel nach seiner Rückkehr den langjährigen Stammkeeper Manuel Neuer beerbt.

Der Vertrag des früheren Schalkers an der Säbener Straße läuft inzwischen bis 2029. Auch eine deutliche Gehaltserhöhung soll mit der Verlängerung einhergegangen sein.

"Alex Nübel hat sich im vergangenen Sommer auf Anhieb in die Mannschaft integriert und ist schnell zu einem entscheidenden Faktor in unserem Spiel geworden. Er strahlt eine enorme Ruhe und Sicherheit aus", lobte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, den Schlussmann im Zuge der erneuten Leihe.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagte über Nübel: "Er hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zählt zu den besten deutschen Torhütern."