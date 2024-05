Bayern-Duo räumt mit Gerüchten um Tuchel auf

IMAGO/Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt

Manuel Neuer (r.) und Thomas Müller waren nicht bei den Bossen des FC Bayern, um für Thomas Tuchel einzutreten

Knapp 24 Stunden nachdem Thomas Tuchel bestätigt hat, dass es nicht zu einer Kehrtwende kommt, er dem FC Bayern, wie im Februar gemeinsam mit der Klubführung beschlossen, am Ende der Saison verlassen wird, setzte es beim letzten Spiel unter der Verantwortung des 50-Jährigen eine deftige 2:4-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nach der Partie sprachen Tuchel und zwei Routiniers der Münchner Klartext. Außerdem räumten Manuel Neuer und Thomas Müller mit einem Gerücht auf.

"Wir haben absolut ungenügend verteidigt", kritisierte Tuchel sein Team nach der Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim, bei der der FC Bayern eine 2:0-Führung verspielte und die den deutschen Rekordmeister letztlich sogar die Vizemeisterschaft kostete.

Klare Worte wählten auch Keeper Manuel Neuer und Urgestein Thomas Müller: "Vielleicht war der Fit irgendwie nicht so gut mit uns als Mannschaft. Vielleicht hätten wir andere Spielertypen gebraucht, vielleicht hätte der Trainer etwas anders machen müssen. Keine Ahnung. Im Endeffekt haben wir festgestellt, jetzt starten wir was Neues", lautet das ernüchternde Urteil des deutschen EM-Fahrers über die Saison bei "Sky".

Tuchel hätte wirklich "alles reingelegt" und habe "in diesem wilden Jahr unter keinen leichten Umständen auch den einen oder anderen Haufen vor sich wegkehren müssen, den er nicht selber produziert hat", nahm Müller den Coach zwar explizit nicht alleinig in die Verantwortung. Gerüchte, denen zufolge er zu einigen Spielern gehört habe, die sich explizit bei der Führungsebene für einen Verbleib Tuchels ausgesprochen hätten, wies Müller jedoch von sich.

Neuer und Müller waren nicht bei den Bossen des FC Bayern

"Das kann ich nicht bestätigen, dass ich bei den Verantwortlichen war. Mehr kann ich dazu nicht sagen", erklärte Müller und auch Torwart Neuer stieß ins selbe Horn: "Nein, das kann man so nicht sagen [...] Die Berichte waren völlig falsch. Thomas und ich sind nicht zum Trainer gegangen."

Allerdings betonte auch Neuer, dass Tuchel alles gegeben habe. Eine Weiterbeschäftigung hätte er nicht negativ gesehen, so der Schlussmann.

Dass es unabhängig vom Trainer so nicht weitergehen kann, stellte Neuer jedoch ebenfalls klar: "Das war eine sehr schwierige Saison für uns alle. Ich glaube, dass es jetzt einen Neustart geben muss - für uns für den Verein, auch von unserer Seite vom Team her", sagte Neuer. "Dass es jetzt nicht so weiterlaufen kann, ist klar."