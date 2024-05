Klopp verabschiedet sich mit Sieg

IMAGO/David Rawcliffe

Jürgen Klopp macht beim FC Liverpool Schluss

Ein letztes "You'll Never Walk Alone", ein gelungenes Abschiedsgeschenk auf dem Rasen - und Huldigungen von allen Seiten: Mit einem sportlich unbedeutenden Sieg, aber ganz großen Emotionen hat sich Teammanager Jürgen Klopp nach neun Jahren und etlichen Erfolgen vom FC Liverpool verabschiedet.

Im letzten Spiel unter der Leitung des deutschen Trainers setzten sich die Reds an der Anfield Road mit 2:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

Sportlich ging es für Klopp um nichts mehr, es bleibt in seiner Abschiedssaison nach dem frühen Ende aller Premier-League-Titelträume und dem Aus in der Europa League beim Gewinn des Ligapokals. "Die Leute nennen es den 'Last Dance' - also lasst uns tanzen", hatte Klopp vor dem Spiel bei Sky gesagt. Alexis Mac Allister (34.) und Jarell Quansah (40.) bescherten dem 56-Jährigen in Überzahl nach Rot gegen Nelson Semedo (28.) einen verdienten Sieg.

Große Emotionen in Liverpool

Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Nachdem sich Liverpools Teambus auf dem Weg zum Stadion durch Menschenmassen und rote Rauchschwaden gekämpft hatte, blickte Klopp kurz vor Spielbeginn zu den Fans, legte die Hand auf die Brust und lauschte ein letztes Mal dem legendären "You'll Never Walk Alone". Auf der Tribüne sang seine Frau Ulla mit Liverpool-Schal in den Händen mit.

Die Anhänger huldigten ihrer Ikone mit einer gigantischen Choreographie, "JURGEN" war über die gesamte Gegengerade zu lesen. Nach 491 Spielen hinterlässt Klopp tiefe Spuren an der Anfield Road. Er gewann mit dem Klub unter anderem 2019 die Champions League, 2020 die Premier League und erreichte zwei weitere Finals in der Königsklasse (2018, 2022). Der Niederländer Arne Slot wird Nachfolger des früheren Dortmunder Trainers.

Wie es für Klopp weitergeht, ist bislang unklar. In einer Woche ist zunächst eine Zeremonie geplant, danach geht es für ihn zum Champions-League-Finale seines Ex-Klubs BVB und dann endlich in einen ausgedehnten Urlaub. Dazu will er sich "hier und da" auch Spiele der EM anschauen. Den Reds bleibt er als Botschafter der LFC-Foundation erhalten.