Real Madrid patzt zwei Wochen vor BVB-Duell

IMAGO/Jose Breton

Real Madrid verspielt den sicher geglaubten Sieg

Spaniens Fußball-Meister Real Madrid ist rund zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale gegen den BVB aus dem Tritt geraten.

Durch einen Viererpack des Ex-Leipzigers Alexander Sörloth kamen die Madrilenen am vorletzten Spieltag beim FC Villarreal nur zu einem 4:4 (4:1), nach zuvor neun Liga-Siegen beendete der Norweger Reals Erfolgsserie quasi im Alleingang. Der FC Barcelona sicherte sich die Vizemeisterschaft durch ein 3:0 (1:0) gegen Rayo Vallecano.

Bei Real erhielt unter anderem Nationalspieler Toni Kroos eine Verschnaufpause, DFB-Kollege Antonio Rüdiger lief in der Startelf auf. Arda Güler (14./45.+2) per Doppelpack, Joselu (30.) und Lucas Vazquez (40.) erzielten die Tore für die Königlichen. Sörloth (39./48./52./56.) sicherte den Gastgebern doch noch einen Punkt. Madrid trifft im Endspiel der Königsklasse am 1. Juni im Londoner Wembleystadion auf Borussia Dortmund.

Barca ging dank Robert Lewandowski (3.) früh in Führung. Pedri (72./75.) sorgte mit einem Doppelschlag im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse.