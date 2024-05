Trainer-Frage auf Schalke wohl geklärt

IMAGO/Thomas Pakusch

Karel Geraerts will dem FC Schalke 04 treu bleiben

Karel Geraerts wird wohl auch in der kommenden Saison beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie stehen. Jedenfalls bekannte sich der Belgier nach dem Saisonfinale in der 2. Bundesliga zu den Königsblauen.

"Ich habe einen Vertrag bis 2025. Ich bin hier sehr glücklich – wir sehen uns am 24. Juni wieder", zitiert "Bild" Geraerts nach der 0:2-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth. Der 42-Jährige will somit pünktlich zum Trainingsstart wieder in Gelsenkirchen aufschlagen.

In den vergangenen Wochen hatte es Spekulationen über die sportliche Zukunft des Übungsleiters gegeben. Geraerts wurde bei seinem Ex-Klub FC Brügge gehandelt.

Der Belgier hatte sich zuletzt mit den Schalker Verantwortlichen ausgetauscht. "Meine Gespräche sind positiv verlaufen", verriet Geraerts vor dem letzten Spieltag: "Nun muss ich mich noch mit meiner Familie und meinem Berater besprechen."

FC Schalke 04 spielt enttäuschende Zweitliga-Saison

Geraerts hatte beim FC Schalke 04 im vergangenen Oktober das Amt des Cheftrainers von Thomas Reis übernommen, sein Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis 2025.

Der FC Schalke 04 hat eine schwere Saison hinter sich. So steckten die Knappen lange im Abstiegskampf der 2. Bundesliga fest. Die sichere Rettung gelang erst am 32. Spieltag. Am Ende stand der zehnte Tabellenplatz zu Buche. Dabei wollten die Schalker ursprünglich um den direkten Wiederaufstieg spielen.

"Jetzt, wo der Klassenerhalt geschafft ist, setzen wir uns zusammen. Wir werden analysieren, warum wir unsere Ziele nicht erreicht haben", hatte Vorstandschef Matthias Tillmann im Gespräch mit "WAZ" bereits eine umfassende Aufarbeitung angekündigt.

Die Schalker gehen den Weg nun wohl sicher mit Geraerts weiter. Am 24. Juni nehmen die Königsblauen die Vorbereitung auf die kommende Saison auf. Ob es beim Revierklub dann erfolgreicher läuft, bleibt abzuwarten.