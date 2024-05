Bericht: Reus-Absage an den ersten US-Klub

IMAGO/Joachim Bywaletz

Marco Reus spielte am Samstag zum letzten Mal für den BVB in der Bundesliga

Am vergangenen Samstag bestritt Marco Reus sein 294. und letztes Bundesliga-Spiel für Borussia Dortmund. Der 34-Jährige wurde als Vereinsikone verabschiedet, steuerte beim 4:0-Heimsieg gegen Darmstadt 98 noch einmal ein Tor und einen Assist für seine Farben bei. Die Gerüchteküche ist mittlerweile heiß gelaufen, wo und wie es für das BVB-Urgestein weitergehen könnte.

Reus selbst hatte am Wochenende noch einmal klargestellt, dass er nach seinem feststehenden Aus beim BVB nach zwölf Jahren noch nicht an ein Karriereende denke: "Ich denke, dass ich noch gut bin. Deswegen spiele ich ja auch noch weiter", meinte er entsprechend auf Nachfrage beim TV-Sender "Sky".

Die heißesten Spuren führten bis dato in die Vereinigten Staaten. Mit St. Louis City und Charlotte FC sollen sich gleich zwei Klubs aus der Major League Soccer ernsthaft mit einer Verpflichtung des Offensivspielers beschäftigt haben.

Wie das Portal "The Athletic" jüngst vermeldete, stand die Personalie Marco Reus besonders in Charlotte ganz oben auf der Agenda. Das Franchise hatte sich sogar schon die "Entdeckungsrechte" an dem gebürtigen Dortmunder gesichert, was einem Vorzugsrecht im Falle einer Verpflichtung gleichkommt.

Reus spielte bisher 391 Mal in der Bundesliga

Laut übereinstimmender US-Medienberichte soll Reus dem Charlotte FC allerdings abgesagt haben. Demnach sei mit einer Entscheidung noch vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 1. Juni sowieso nicht zu rechnen.

Neben den Anfragen aus den USA soll es auch Interessenten aus Saudi-Arabien und Katar geben, aber auch Klubs aus den europäischen Top-Ligen haben den Routinier auf dem Schirm.

Welche Entscheidung der heimatverbundene Ex-Nationalspieler letztlich treffen wird, soll nach aktuellem Stand noch vollkommen offen sein. Insgesamt hat Reus in seiner bisherigen Bundesliga-Karriere 391 Partien bestritten und dabei 156 Treffer erzielt.