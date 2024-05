Medien: ManUnited legt neue Sancho-Ablöse fest

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Spielt Jadon Sancho auch in der Saison 2024/25 für den BVB?

Das Winter-Leihgeschäft von Jadon Sancho zahlte sich für den BVB voll aus. Ob die Dortmunder im Sommer eine feste Verpflichtung des Engländers verkünden, steht aber noch in den Sternen. Spieler und Klub würden gerne weiter zusammenarbeiten, allerdings könnten die neuen Ablöseforderungen von Manchester United diesen Wunsch zunichte machen.

Will der BVB Jadon Sancho im Sommer zum dritten Mal insgesamt und zum zweiten Mal fest unter Vertrag nehmen, müssen die Schwarz-Gelben tief in die Tasche greifen. Grundsätzlich hat Manchester United die Tür für einen Abschied des Engländers zwar geöffnet, allerdings bestehen die Red Devils laut "Sun" auf eine üppige Ablöse.

Das englische Boulevardblatt berichtet, dass United für Sancho mindestens 75 Prozent der Summe fordert, die man im Sommer 2021 an den BVB zahlte. Damals flossen 85 Millionen Euro von Dortmund nach Manchester. Bedeutet für die Gegenwart: Der Champions-League-Finalist müsste knapp 65 Millionen Euro auf den Tisch legen, um den 24-Jährigen fest an sich zu binden.

Wird Jadon Sancho zum neuen Rekordtransfer des BVB?

Dass der BVB derart viel Geld für Sancho zahlt, ist kaum vorstellbar. Zwar spült der Finaleinzug in der Königsklasse dem Verein in diesem Jahr viel Geld in die Kasse. Gleichzeitig winken den Dortmundern aber anders als in den letzten Jahren keine übermäßig großen Einnahmen auf dem Transfermarkt.

Die 65 Millionen Euro wären zudem eine Summe, die der Bundesligist bislang noch nie für einen Spieler auf den Tisch gelegt hat. Die Leistungen Sanchos in der Rückrunde würden diesen Betrag auch nur bedingt rechtfertigen. Zwar wusste der Flügelstürmer im schwarz-gelben Trikot durchaus zu überzeugen, seine Bilanz mit drei Toren und drei direkten Tor-Vorlagen in 20 Pflichtspielen ist jedoch ausbaufähig.

Offen ist darüber hinaus, wie viel Gehalt Sancho beim BVB kassieren könnte. Bei United verdient der 24-Jährige laut "Sun" 275.000 Euro pro Woche, was einem Jahresgehalt von ca. 15 Millionen Euro entspricht. Mit diesem Salär würde Sancho in Dortmund nicht nur zum neuen Rekordtransfer, sondern auch zum neuen Rekordverdiener werden.