Nach Aus als Hertha-Coach: Dardai lacht über Zukunftsfrage

Pal Dardai stand zum letzten Mal an der Seitenlinie als Hertha-Trainer

Am Sonntag endete bereits zum dritten Mal eine Amtszeit von Pal Dardai als Cheftrainer von Hertha BSC. Nun könnte es tatsächlich das letzte Mal gewesen sein, dass der 48-Jährige an der Seitenlinie der Berliner stand.

Seine letzte Partie als Cheftrainer der Alten Dame endete am Sonntag sehr unbefriedigend mit einer 1:2-Auswärtsniederlage beim Tabellenletzten VfL Osnabrück. Dardai wurde von den mitgereisten Hertha-Fans trotzdem nach dem Abpfiff gefeiert und mit Sprechchören bedacht.

Der Ungar selbst wollte bei seinem dritten Abschied als Hertha-Coach keine besonders großen Emotionen aufkommen lassen und betonte auf der abschließenden Pressekonferenz vor allem die positiven Aspekte der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga: "Es war trotzdem ein schönes Jahr. Tabakovic ist Torschützenkönig, das ist schön für uns. Wir sind unter den Top Drei der torgefährlichsten Mannschaften. Die Entwicklung und der Teamgeist in der Mannschaft, alles was wir gemacht haben, hat Hand und Fuß. Wir sind sehr zufrieden, alles ist ok."

Angesichts des mageren neunten Tabellenplatzes nach dem Bundesliga-Abstieg sowie der feststehenden Ablösung als Cheftrainer dürften nicht alle gewählten Worte Dardais hundertprozentig Ernst gemeint gewesen sein.

Dardai als neuer Museumsdirektor bei Hertha BSC?

Dardai coachte die Alte Dame bereits von 2015 bis 2019, im Jahr 2021 sowie zum dritten Mal seit April 2024. Aufgrund seiner Vereinstreue gilt er bei der Berliner Anhängerschaft auch weiterhin als äußert beliebt, stand er doch schon während seiner Spielerkarriere über 14 Jahre lang in der Hauptstadt unter Vertrag.

Angesprochen auf seine nahe Zukunft meinte Dardai mit einem Lachen im Gesicht: "Am Dienstag fahr ich nach Ungarn zum Plattensee. Alles ist gut, das Leben geht weiter - wie immer. Ich habe schon so viel erlebt. Es geht Richtung Rente."

Ob er sich einmal mehr einen Verbleib bei Hertha BSC in einer anderen Funktion vorstellen könne, wurde Dardai ebenfalls noch gefragt. Auch hierzu meinte er mehr scherzhaft: "Wir werden ein Museum aufmachen. Und wenn die Gäste kommen, werde ich ihnen alles zeigen. Dafür werde ich dann sehr gut bezahlt. Das ist meine Zukunft hier."