Hansi Flick angeblich wieder "Favorit" beim FC Barcelona

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hansi Flick war zuletzt auch wieder Thema beim FC Bayern

Nachdem eine Rückkehr zum FC Bayern wohl geplatzt ist, wird Hansi Flick wieder heiß beim FC Barcelona gehandelt. Auch Transfer-Wünsche soll der Ex-Bundestrainer bei den Katalanen schon hinterlegt haben.

Die Online-Zeitung "El Nacional" bezeichnet Flick als "Favoriten", sollte es tatsächlich zur Trennung von Barca-Chefcoach Xavi kommen. Diese erneute Kehrtwende in der Trainerfrage beim Renommierklub steht seit einigen Tagen im Raum.

Hintergrund: Klub-Präsident Joan Laporta soll über öffentliche Forderungen Xavis nach (teuren) Neuzugängen aus der vergangenen Woche derart verärgert sein, dass er eine Trennung von der Vereinsikone in Betracht zieht.

Xavi hatte auf einer Pressekonferenz gesagt, Barca müsse Geld in die Hand nehmen, um den Kader zu verstärken und könne nur so mit "Real Madrid und auch in Europa" mithalten. Zuvor soll der 44-Jährige in einem persönlichen Gespräch mit Laporta aber sein Vertrauen zum aktuellen Kader ausgedrückt haben.

Xavi hatte Anfang des Jahres schon einmal seinen Rücktritt bei Barca zum Saisonende erklärt, sich aber in Abstimmung mit der Führungsetage einige Wochen später zum Weitermachen entschlossen. Nun könnte es also doch noch zur Trennung kommen.

Mit Flick sollen Laporta und Co. schon länger in Kontakt stehen. "El Nacional" schreibt nicht zum ersten Mal, der 59-Jährige habe schon seine Vorstellungen zur Kaderplanung bei den Barca-Bossen hinterlegt.

Hansi Flick zurück zum FC Bayern? Klub-Führung wohl uneinig

Nach wie vor sollen Joshua Kimmich und Leroy Sané vom FC Bayern auf der Wunschliste Flicks stehen. Hinzu kommt Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Auch seinen Vereinskameraden Florian Wirtz soll Flick angeblich gerne nach Barcelona lotsen wollen. Allerdings sei der 21-Jährige wohl zu teuer für den klammen spanischen Vizemeister.

Frisches Geld für die namhaften Neuzugänge will Flick dem Bericht zufolge mit den Verkäufen von Ronald Araújo, Pedri und Raphinha generieren.

Der gebürtige Heidelberger will dem Vernehmen nach ab dem Sommer wieder eine Mannschaft übernehmen. Ein Comeback beim FC Bayern war zuletzt ebenfalls Thema. Allerdings sollen nicht alle Entscheider davon überzeugt sein, dass Flick der Richtige für den Job ist.

Der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesligasaison entschied sich stattdessen, mit Thomas Tuchel über eine weitere Zusammenarbeit zu verhandeln. Der 50-Jährige sagte aber ab und wurde inzwischen bereits verabschiedet.