Nächster Hammer auf Schalke - Büskens und Co. vor dem Aus?

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Droht Mike Büskens das Aus beim FC Schalke 04?

Beim FC Schalke 04 wird in diesem Sommer womöglich eine weitere Ära zu Ende gehen: Vereinsikone Mike Büskens droht das Aus.

Wie "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann via X (vormals Twitter) berichtet, ist der 56-Jährige einer der Mitarbeiter, dem am Pfingstmontag mitgeteilt wurde, dass es für sie auf Schalke nicht mehr in der bisherigen Form weitergeht.

Betroffen seien demnach neben Büskens auch der langjährige Torwart-Trainer Simon Henzler sowie weitere Mitglieder des aktuellen Staffs. Es sei offen, ob sie stattdessen zukünftig Aufgaben in der Knappenschmiede übernehmen sollen (und wollen), so der Journalist.

Büskens hatte zuletzt unter Cheftrainer Karel Geraerts als Assistent fungiert. 2022 führte er die Knappen als Interimscoach zum Bundesliga-Aufstieg. Das Trainerteam auf Schalke soll nun aber ein anderes Gesicht bekommen.

XXL-Umbruch beim FC Schalke 04 nimmt Formen an

Betroffen von dem XXL-Umbau ist aber offenbar auch der Spielerkader. Unter anderem Lino Tempelmann, Tobias Mohr und Henning Matriciani sei mitgeteilt worden, dass sie in der kommenden Saison wohl nur noch eine sportliche Nebenrolle spielen werden. Tempelmann und Matriciani sind vertraglich noch bis 2026 an Schalke gebunden, Mohr bis 2025.

Das große Aufräumen in Gelsenkirchen folgt auf eine wahre Horror-Saison: Lange schwebte der S04 in der 2. Bundesliga sogar in Abstiegsfahr. Am Ende stand ein enttäuschender zehnter Tabellenplatz zu Buche.

Geraerts wird allerdings offenbar im Amt bleiben. "Ich habe einen Vertrag bis 2025. Ich bin hier sehr glücklich – wir sehen uns am 24. Juni (Trainingsauftakt, Anm. d. Red.) wieder", sagte er am Wochenende nach der 0:2-Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth.

Der Belgier war zuvor auch mit einer Rückkehr in seine Heimat zum FC Brügge in Verbindung gebracht worden. Sein Vertrag auf Schalke ist noch bis 2025 datiert.