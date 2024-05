Hertha BSC offenbar an Heidenheim-Star dran

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Kevin Sessa (l.) wird den 1. FC Heidenheim 1846 verlassen

Hertha BSC sucht nach Verstärkungen für die Zentrale. Zuletzt wurde das ehemalige Bayern-Talent Michael Cuisance in der Hauptstadt gehandelt. Nun ist offenbar ein Akteur von Bundesliga-Überraschungsteam 1. FC Heidenheim in den Fokus der Berliner geraten.

"Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg vermeldet auf X (ehemals Twitter), dass Hertha BSC an einer Verpflichtung von Kevin Sessa interessiert ist. Demnach seien die Verhandlungen zwischen dem Zweitligisten und Mittelfeldspieler auf einem guten Weg. Eine komplette Einigung besteht aber offenbar noch nicht.

Der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters beim 1. FC Heidenheim läuft am 30. Juni aus. Der Abgang des zentralen Mittelfeldspielers, der in dieser Saison in 30 Bundesligapartien für den Aufsteiger zum Einsatz kam, ist laut Plettenberg bereits beschlossene Sache.

Hertha BSC: Auch Bayern-Flop Cuisance ein Thema

Für einen Wechsel in die Hauptstadt ist das Heidenheimer Eigengewächs "sehr offen", heißt es weiter. Bei der Alten Dame würde Sessa die dringend benötigte Verstärkung im Zentrum darstellen. Zuletzt brachte der "kicker" für die Problemposition des Traditionsklubs auch Michael Cuisance ins Spiel.

Die letzte Saison verbrachte das einstige Talent des FC Bayern auf Leihbasis bei Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Dort zeigte der 24-Jährige durchaus ansprechende Leistungen. Den Abstieg der Niedersachsen konnte der ehemalige Gladbacher aber nicht verhindern.

Das Problem bei Cuisance: Durch den bis 2025 datierten Vertrag beim FC Venedig müsste Hertha BSC eine Ablösesumme für den Kreativmann bezahlen. Diese kann sich der Zweitligist laut "kicker" aber nur dann leisten, wenn vorher durch den Verkauf anderer Spieler Transfererlöse erwirtschaftet werden.

Bislang haben die Hauptstädter mit Luca Schuler (vorher 1. FC Magdeburg) einen Neuzugang offiziell bestätigt.