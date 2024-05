SGE-Star träumt wohl von der Premier League

IMAGO/Marc Schueler

Omar Marmoush (r.) überzeugt bei Eintracht Frankfurt

Omar Marmoush kann auf eine starke Debütsaison im Trikot von Eintracht Frankfurt blicken. Ob der Torjäger über den Sommer hinaus bei der SGE bleibt, ist jedoch weiterhin ungewiss.

Laut "kicker" träume Marmoush (Vertrag bis 2027) "schon länger von der Premier League". Dem Fachmagazin zufolge sei es denkbar, dass Eintracht Frankfurt letztlich rund 40 Millionen Euro fordern wird, sollte sich tatsächlich ein Klub aus England melden.

Marmoush war im vergangenen Sommer ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Hessen gewechselt. Der 25-Jährige steuerte in seiner Debütsaison bei Eintracht Frankfurt überzeugende 17 Tore in 41 Einsätzen bei.

Der Angreifer wird deshalb schon länger in der Premier League gehandelt. Tottenham Hotspur, Newcastle United sowie der FC Arsenal und FC Liverpool wurden zuletzt in die Verlosung gebracht.

Der Verein werde "immer Transfererlöse erwirtschaften müssen. Das ist nicht nur bei uns, sondern auch generell bei anderen Klubs der Fall", äußerte sich SGE-Sportvorstand Markus Krösche kürzlich zur Kaderplanung.

Eintracht Frankfurt winkt Champions-League-Teilnahme

Die Frankfurter sind durch den sechsten Tabellenplatz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison bereits sicher für die Europa League qualifiziert. Sollte Borussia Dortmund am Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewinnen, würde die Eintracht sogar in die Königsklasse aufrücken.

Laut "Sport Bild" würde die SGE bei einer Champions-League-Teilnahme 25 Millionen Euro als UEFA-Startprämie kassieren, hinzu kämen wohl Ticket-Einnahmen von rund acht Millionen Euro. Die Beträge könnten je nach Saisonverlauf in der Königsklasse weiter ansteigen.

Geld, welches die Frankfurter für die Kaderplanung fraglos gut gebrauchen könnten. Die Eintracht wird dem BVB folglich fest die Daumen drücken.