Ausgerechnet Werder Bremen? HSV droht Glatzel-Abgang

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Robert Glatzel könnte den HSV verlassen

Dem Hamburger SV droht offenbar ein Abgang von Torjäger Robert Glatzel. Den 30-Jährigen könnte es vom HSV in die Bundesliga ziehen - womöglich sogar zum Erzrivalen Werder Bremen.

"Sport Bild" berichtete bereits in der vergangenen Woche, die Grün-Weißen hätten die Fühler nach Glatzel ausgestreckt, genauso wie die Liga-Konkurrenten Union Berlin und 1. FC Heidenheim.

Nun kommt anscheinend Bewegung in die Personalie: Laut eines "Bild"-Berichts vom Montagmorgen sei die "Gefahr so groß wie noch nie", dass Glatzel nicht mehr aus seinem Urlaub zum HSV zurückkehrt, sondern sich einem anderen Verein anschließt.

Ein in der Meldung namentlich nicht genannter Bundesligist - womöglich also Werder, Union oder Heidenheim - habe inzwischen gesteigertes Interesse angemeldet, der Wechsel könne noch in dieser Woche über die Bühne gehen, heißt es.

HSV: Robert Glatzel hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag

Dem HSV sind in der Causa die Hände gebunden. Glatzels bis 2027 datierter Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel. Für angeblich 2,3 Millionen Euro kann der 1,93-Meter-Mann die Rothosen verlassen - eine überschaubare Summe angesichts dessen, dass Glatzel mit 22 Toren in der abgelaufenen Saison neben Haris Tabakovic (Hertha BSC) und Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) der treffsicherste Spieler im Unterhaus war.

Schon in den vergangenen Jahren hatte es immer wieder konkrete Anfragen für den gebürtigen Münchner gegeben. Der inzwischen geschasste Sportvorstand Jonas Boldt und Ex-Coach Tim Walter überzeugten ihn aber jeweils vom HSV-Verbleib, zudem wurde sein Gehalt erhöht.

"Bild" zufolge wollen auch Boldts Nachfolger Stefan Kuntz und Walter-Erbe Steffen Baumgart um Glatzel kämpfen. Inzwischen soll es bei dem umworbenen Profi aber Zweifel daran geben, dass er sich seinen Traum von der Bundesliga mit dem HSV noch erfüllen kann.