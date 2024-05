Medien: Chelsea hat Pochettino-Nachfolger gefunden

Joe Giddens/PA Wire/dpa

Feierte mit Leicester City den Aufstieg: Trainer Enzo Maresca (M.)

Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea ist Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung von Trainer Enzo Maresca interessiert.

Der 44-Jährige soll beim Premier-League-Klub aus London die Nachfolge von Mauricio Pochettino antreten, wie unter anderem der britische Sender "Sky Sports" und der "Guardian" berichteten.

Den Angaben zufolge müsste Chelsea eine Ablöse in Höhe von circa 10 Millionen Pfund an Marescas aktuellen Klub Leicester City zahlen. Der Italiener wechselte im vergangenen Sommer zu den "Foxes" und führte sie in der gerade abgelaufenen Saison zur Meisterschaft in der zweitklassigen Championship und damit auch zum direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Zuvor war Maresca in der Spielzeit 2022/2023 Co-Trainer unter Pep Guardiola bei Manchester City.

Chelsea hatte sich in der vergangenen Woche nach nur einer Saison von Pochettino getrennt. Die Zusammenarbeit sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden, hieß es. Der 52 Jahre alte Argentinier hatte die Premier League mit den Blues auf Tabellenplatz sechs abgeschlossen.